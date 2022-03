CEO, probleme mari cu stocurile de cărbune!

* Ministrul Virgil Popescu, mesaj liniștitor

Pentru că în ultimii ani statul și-a închis jumătate din capacitățile de producție a energiei pe bază de cărbune, acum, în contextual în care fiecare stat are nevoie de independență energetică, în România situația este cel puțin îngrijorătoare. Mai exact, nu există fronturi de lucru în carierele CEO fiindcă nici nu s-a mai pus această problemă, șefii din Energie fiind grăbiți să pună lacătul pe termocentrale, în cel mai scurt timp. Au închis și au dat oameni afară.

Cărbune pentru patru zile, la Termocentrala Rovinari

Astfel, problema stocurilor de cărbune va pune piedici serioase în noile planuri de revitalizare a sistemului energetic tradițional. Unul dintre acestea se referă la punerea în funcțiune a grupului 5 de la Termocentrala Rovinari. Centrală care funcționează în prezent cu două grupuri și cu vreo 68.000 de tone de cărbune în stoc. Adică, pentru vreo patru zile. În bazinul de la Rovinari, cărbunele este exploatat de carierele Roșia, Pinoasa și Tismana.

Acolo unde se lucrează fără personal suficient și în condiții extreme de grele. Se știe, în carierele CEO nu s-a mai făcut nicio investiție, angajații fiind lăsați să muncească în condiții de secol 18. În aceeași situație se află și la carierele din bazinul Motru și Turceni. ,,La Rovinari merg două grupuri, sunt vreo 68 – 70 de mii de tone de cărbune, în total, adică pentru două grupuri care să meargă cam 4 zile. Ei mai livrează din cariere… E o problemă, dacă pornesc al treilea grup, nu au fronturi în cariere. S-a mers pe închidere și acum… o să fie probleme”, a declarat unul dintre salariații CEO.

,,Nimeni nu s-a îngrijit de fronturile de lucru”

De asemenea, primarul orașului Rovinari a avut o opinie clară, la Radio Infinit: ,,Am avut dreptate când spuneam, acum câțiva ani, că suntem niște idioți” declară acesta după ce europenii și-au schimbat optica față de cărbune, ca urmare a războiului din Ucraina și a dorinței de a scădea dependența de gazul rusesc. Guvernul a cerut Complexului Energetic Oltenia să-și mărească producția de energie, în acest an, cu 300 de MW. Filip spune, însă, că nu există suficient cărbune, în condițiile în care, în ultimii ani, nu s-a îngrijit nimeni de fronturile de lucru din cariere. Cu toate acestea, ministrul Energiei, Virgil Popescu dă mesaje de liniștire a populației, pe Facebook, iritat că oamenii răi dintr-o presă speculantă arată că România stă prost la capitolul stocuri, când vine vorba de cele care asigură carburanții. Despre stocurile de cărbune, încă nimic. Dar, să ne liniștim, avem carburant, avem și resurse: ,,În urma apariției unor speculații de presă pe tema rezervelor de carburant la nivel național, Ministerul Energiei infirmă categoric existența unei astfel de probleme atât în privința stocurilor, precum și în privința aprovizionării cu carburanți. România deține toate resursele necesare pentru a asigura consumul atât pentru populație, cât și pentru economie”.

Mihaela C. Horvath