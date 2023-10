Cenușăreasa, jucată cu sala plină la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu

Zilele „Elvira Godeanu” sărbătorite de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu în perioada 20 – 30 septembrie 2023, au luat sfârșit, dar stagiunea a continuat cu spectacole pentru publicul de toate vârstele: joi, 5 octombrie, de la ora 11:00, „Cenușăreasa,” în regia și scenariul lui Horațiu Ioan Apan și vineri, 6 octombrie, de la ora 19:00, „D`ale carnavalului”, în regia lui Gelu Badea.

„Din când în când este bine să deschidem cărțile de povești. Și să citim sau, de ce nu, să le recitim copiilor ori nepoților noștri ori, poate, chiar nouă o poveste. Cu spectacolul nostru „Cenușăreasa” exact asta ne propunem: să deschidem o uriașă carte cu povestea unei fete blânde și cuminți care dorește să-l întâlnească pe prințul visurilor sale. Ajutată de zâna sa cea bună, Cenușăreasa în ciuda tuturor piedicilor, ajunge să-și împlinească visul. Așadar, vă invităm la teatru pe toți, mici și mari, copii, nepoți, părinți bunici, să deschidem împreună cartea cu Cenușăreasa și, prin intermediul personajelor create de actori, a scenografiei de poveste și a muzicii de basm, originale, urmărind spectacolul, să împărtășim bucuria inocenței. Astfel învățăm că, având sufletul curat, dacă vrem foarte tare, cu sau fără magie, visele noastre pot deveni realitate”, a fost îndemnul domnului Horațiu Ion Apan – regizorul acestei piese de teatru.

Având în vedere și faptul că joi, 5 octombrie, a fost sărbătorită „Ziua Mondială a Educației”, iar elevii au fost liberi și nu au mers la cursuri, „Cenușăreasa” a picat destul de bine pentru copii și părinții sau bunicii lor, așa că biletele la acest spectacol s-au dat ca pâinea caldă.

La îndemnul nepoatei mele Sara Gabriela Grindeanu am mers împreună la teatru. Am fost plăcut surprins să văd o mulțime de copii veniți în grupuri mari, organizați pe clase și conduși de 2 -3 profesoare. Dar au fost și părinți sau bunici care i-au însoțit pe copii inclusiv în sală, așa că, la ora 11:00 când a bătut primul gong ce anunța începerea spectacolului, scaunele erau ocupate în totalitate, iar doamnele supraveghetoare nu au lăsat să intre persoane care să stea în picioare, chiar dacă afară mai erau părinți cu copii care voiau să intre la spectacol.

La al treilea gong, lumina din sală s-a stins iar lumina unui reflector a început să caute de zor prin sală, apoi s-a oprit pe unul din culoarele de acces la scenă. Dintr-o dată a apărut un bufon regal care s-a prezentat a fi Bufonul Trombon. Plimbându-se prin sală a început să ne introducă în povestea „Cenușăresei”. Urcându-se pe scenă și bătând la tobă, a anunțat începerea spectacolului. Rând pe rând s-au desfășurat scenele din basmul „Cenușăreasa” al fraților Grimm, iar după o oră de spectacol, actorii au fost răsplătiți cu ropote de aplauze. Toți spectatorii, de la mic la mare, au fost încântați de evoluția scenică a personajelor acestei piese, pe care-i felicit și pe această cale.

Regia artistică și scenariul aparțin regizorului Horațiu Ion Apan. Scenografia a fost asigurată de Mihai Relian Vălu, avândul ca asistent pe Florian Ularu, iar compozitor a fost Peter Venczel. Actorii care au dat viață acestei povești au fost: Oana Marinescu – „Cenușăreasa”, Tedi Popescu – „Prințul”, Ion Alexandrescu – „Regele”, Simona Urs – „Mama vitregă”, Georgiana Enache – „Agripia”, sora cea mare, Monica Sfetcu – „Agata” sora cea mică, Mădălina Ciobănuc – „Zâna cea bună” iar Vlad Fiu – „Bufonul Toboșar”.

În foaierul teatrului am avut ocazia să facem câteva fotografii cu actorii Tedi Popescu și Vlad Fiu, după care am mers la doamna manager și am stat puțin de vorbă. Nepoata mea a fost tare încântată de spectacolul prezentat și i-a spus doamnei Ghițulescu toate trăirile ei de spectator la 10 ani. Doamna Mariana a ascultat-o cu mare plăcere și a invitat-o să participe la orele de actorie pe care teatrul le organizează în fiecare sâmbătă cu elevi talentați în arta actoriei. De asemenea, doamna manager ne-a informat că urmează o premiere cu piesa „Arta interviului” în regia și scenografia Antonellei Cornici, compozitor Șerban Chițu, având ca distribuție: Maia Morgenstern (Rosa), Ioana Flora (Paula), Voica Oltean (Cecilia), Vitalie Bichir (Mauricio). Regia tehnică va fi asigurată de Cont Mircea, luminile de Hîrjabă Gabriel și sunetul de Cristian Alexandru. Prețul biletului este de 50 lei.

Achiziționarea biletelor pentru spectacole, se poate face la casa de bilete a teatrului dar și online pe platforma eventim.ro! Casa de bilete a teatrului funcționează după următorul program: luni-vineri: 9.00-13.00 și 17.00-19.00 iar sâmbăta-duminica (când sunt spectacole): 11.00-13.00 și 17.00-19.00. Relații suplimentare se pot obține la emailul: bilete.elviragodeanu@gmail.com sau la telefonul: 0765 051 178.

Accesul în sala de spectacol

Accesul în spațiul de spectacol va începe cu aproximativ 15 de minute înainte de începerea reprezentației și se va efectua gradual;

Accesul publicului după începerea spectacolului este interzis;

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o altă reprezentație ulterioară;

După începerea spectacolului, se pierde valabilitatea biletelor;

La spectacolele în care biletele se vând fără locuri în sala de spectacol, spectatorii se vor așeza pe locuri în funcție de sosirea la spectacol;

Accesul după ora de începere a spectacolului, așa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepția spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei);

Reducerile pentru studenți și elevi se acordă doar la casa de bilete și exclusiv pe baza documentului care să ateste statutul respectiv (carnet de student/elev vizate pentru anul în curs). De asemenea, la prezentarea biletelor reduse este posibil să vi se ceară aceste documente și la intrarea în sala de spectacole;

Ieșirea spectatorilor din sala de spectacol se va face de pe fiecare rând ocupat către cea mai apropiată ieșire;

Pentru confortul spectacolelor se recomandă folosirea garderobei. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute.

Gigi Bușe