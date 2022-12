Cele mai bune page buildere pentru WordPress

Exista o multime de motive pentru care iubim WordPress, dar de departe cel mai important motiv este faptul ca este o platforma usor de folosit. Aproape oricine isi poate face un site cu WordPress, chiar daca nu are cunostinte in acest domeniu.

Nu ai nevoie decat de o gazduire WordPress de buna calitate si de un domeniu. Apoi, va trebui sa instalezi platforma WordPress si poti trece la treaba.

Numeroasele resurse disponibile pe internet fac ca obtinerea unui site functional si atragator sa fie mai usor de realizat. Poti folosi o multime de teme gratuite, iar cu modulele disponibile ii oferi site-ului functionalitatile dorite si mai ales personalitate.

Daca ai imaginatie, site-ul este ca si gata. Tot ce iti mai ramane de facut este sa foloseste un page builder iar in acest fel orice idee poate deveni realitate. Te intrebi ce page builder sa folosesti? Ti le prezentam noi pe cele mai bune in randurile imediat urmatoare. Iata care sunt acestea:

Elementor

Elementor este de departe cel mai popular modul de tip page builder pentru WordPress. In opinia multor utilizatori ai platformei, acesta este chiar si cel mai bun.

Ofera o versiune gratuita si este foarte usor de folosit. In plus, exista numeroase resurse gratuite pentru Elementor. Drept urmare, cu doar miscari de tipul „drag and drop” vei putea obtine un site care, in mod normal, te-ar fi costat cateva sute sau chiar mii de euro.

In plus, daca vei achizitiona un plan premium, atunci vei avea resurse nelimitate cu ajutorul carora crearea site-ului se va dovedi a fi floare la ureche.

Divi

Divi este un alt page builder foarte renumit si mai ales apreciat. Principalul sau avantaj este faptul ca iti pune la dispozitie o multime de site-uri tip demo. Pe acestea le poti edita astfel incat sa iti creezi site-ul exact dupa bunul plac.

De asemenea, poti crea pagini si sabloane de la zero, totul in doar cateva minute.

Este foarte usor de folosit dar nu exista o versiune gratuita pentru acesta. Totusi, pretul sau merita platit fara a sta pe ganduri, deoarece mai apoi vei putea realiza o multime de site-uri frumoase.

Avada

Cauti un page builder cat mai intuitiv, care sa poata fi folosit de catre oricine, chiar si de o persoana care descopera in premiera aceasta platforma? Cel mai probabil ca ar trebui sa incerci Avada!

Folosind acest page builder poti obtine site-uri excelente, usor de accesat de pe dispozitivele mobile si mai ales usor de optimizat din punct de vedere SEO.

Nu este un page builder gratuit, insa cu siguranta Avada merita fiecare leu iar daca vei alege sa il cumperi, atunci nu vei regreta aceasta decizie.

Beaver Builder

Daca nu esti la prima ta experienta cu WordPress, atunci sigur ai auzit de Beaver Builder. Asta deoarece este totusi unul dintre cele mai bune page buildere pentru WordPress, asa ca este normal ca lumea sa discute despre el.

Daca nu esti sigur ca reprezinta o alegere buna pentru site-ul tau web, poti experimenta o versiune de live demo. In acest fel te vei putea hotari mai usor daca Beaver Builder este un page builder potrivit pentru tine, sau nu.

Brizy

Spre deosebire de multe dintre page builderele de mai sus, Brizy ofera si o versiune gratuita. Asta inseamna ca nu va trebui neaparat sa investesti o anumita suma de bani pentru a descoperi functionalitatile acestui page builder.

Dupa ce vei descoperi simplitatea de utilizare a acestui mod, numeroasele functii si optiuni, precum si posibilitatile nenumarate de a crea un site web perfect functional, sigur vei decide sa treci la planul premium.

WPBakery

Un alt page builder pe care ar trebui sa il incerci neaparat atunci cand esti in cautarea celei mai bune optiuni este si WPBakery.

Vorbim despre unul dintre cele mai populare page buildere existente la ora actuala. Ce iti ofera acest page builder? Poti crea diferite layout-uri, pagini care sa iti aduca mai multi clienti si, per total, un site facut ca la carte.

Minunat este faptul ca poti crea tu site-ul web mult dorit, chiar daca nu ai mai folosit vreodata acest page builder. Gasesti o multime de ghiduri utile pe internet, fiind vorba despre o optiune atat de populara, asa ca nu iti ramane decat sa le urmezi. In acest fel, site-ul tau va arata excelent!

Visual Composer

In final, acest articol ar fi fost incomplet daca nu am fi inclus pe lista noastra si page builderul cunoscut cu numele de Visual Composer.

Este intuitiv, poate fi folosit pentru a crea site-uri web frumoase si atragatoare, si chiar daca nu este un page builder gratuit, exista o versiune suficient de accesibila incat sa ti-o poti permite si tu fara probleme.

In final, te intrebi de ce ar trebui sa folosesti un page builder pentru a-ti crea site-ul web? Iti oferim noi cateva motive:

Nu va trebui sa platesti un specialist pentru crearea site-ului tau web, ci te vei putea ocupa personal;

Economisesti foarte multi bani;

Crearea site-ului web va fi floare la ureche;

Ai libertate totala pentru crearea site-ului web, asa ca il vei face sa arate exact cum iti doresti;

Gaseste page buildere gratuite, asa ca investitia pentru crearea site-ului web va fi minima.

Acestea sunt doar 5 dintre cele mai importante avantaje ale folosirii unui page builder pentru a crea un site web. Daca te-am convins si pe tine sa folosesti unul dintre page builderele de mai sus, atunci nu mai ai nevoie decat de un domeniu si un pachet de gazduire WordPress, iar mai apoi poti incepe construirea site-ului web.