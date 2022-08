Cei mai puțini nou-născuți din istoria României

Numărul de nou-născuţi a fost anul trecut cel mai mic din întreaga istorie a României, atrag atenţia specialiştii care subliniază că şi înainte de anul 1900 – când România era redusă la două provincii, Ţara Românească şi Moldova – se năşteau mai mulţi copii. Iar această scădere abruptă are legătură cu lipsa politicilor inteligente şi coerente, şi în numai câţiva ani o să ducă la un blocaj economic grav

În 2020, în România, au venit pe lume puţin peste 200.000 de copii – un record negativ al ultimilor ani, care a fost doborât în 2021, când s-au născut sub 180.000 de bebeluşi, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. „Generaţia din 1961 a fost ultima care a asigurat nivelul de înlocuire. Toate celelalte generaţii au descendenţa finală sub nivelul de înlocuire”, a explicat academicianul Vasile Gheţău.

Citeste mai mult: adev.ro/rg0ple