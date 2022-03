Ce trebuie să știm despre vegetațiile adenoide (polipii copilului)

Polipii copilului sunt denumiți, medical, vegetații adenoide și sunt situate în spatele nasului. Sunt alcătuite din țesut limfoid, care are rol imunitar, distrugând bacteriile și virușii care pătrund în corp prin nas și gură. Tratamentul este chirurgical, operația se numește adenoidectomie și constă în chiuretarea polipilor.

Polipii copilului sunt denumiți, medical, vegetații adenoide și sunt situate în spatele nasului. Toți copiii au acest țesut limfoid în spatele nasului și după fiecare viroză respiratorie acest țesut se mărește în volum.

Problemele apar pe la vârsta de 3-4 ani, când copiii intră în colectivitate (grădinițe, creșe), și intră în contact cu microbi pe care organismul nu i-a cunoscut până la acel moment. Este vârsta la care începe să se dezvolte imunitatea organismului.

O alimentație deficitară în fructe și legume, săracă în vitamine, igiena precară, toate acestea duc la cedarea sistemului imunitar în fața infecțiilor.

Cu fiecare episod de răceală, țesutul limfoid din spatele nasului își mărește volumul din ce în ce mai mult, obstruând parțial sau în totalitate orificiile nazale situație în care:

– copilul respiră mai mult pe gură

– nu își poate sufla nasul

– este mai mereu înfundat

– are somnul agitat

-are vocea nazonată

– are o scădere de auz

– apare faciesul adenoidian: fața palidă, ochi adânciți în orbite, gura întredeschisă, expresia de „copil năucit” cu cearcăne, implantare vicioasă a dinților.

CÂND BĂNUIM PREZENȚA POLIPILOR?

Părinții care sesizează această simptomatologie la copil trebuie să solicite un consult la un medic de specialitate ORL.

Complicațiile pe care vegetațiile adenoide le pot genera sunt: adenoidite acute, amigdalite acute, otite, laringite, traheobronșite, bronhopneumonii, conjunctivite, gastrite, apendicite, astm bronșic infantil, întârziere în creștere.

Tratamentul este chirurgical, operația se numește adenoidectomie și constă în chiuretarea polipilor. După operație, recuperarea este rapidă, spitalizarea în general este de 2 zile.

Deoarece dispunem de o echipă de specialiști bine pregătită, dedicată, implicată activ în îmbunătățirea calității actului medical, această intervenție chirurgicală se efectuează și în cadrul Secției ORL a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în anestezie generală realizată și monitorizată de către Dr. Armega Virginia.

Material realizat de doctor Maria Violeta Dina, medic primar ORL șef Secția ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu