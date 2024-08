Ce spune edilul Câmpeanu după ce a obținut finanțarea pentru campusul din Runcu

• Doar trei proiecte au fost aprobate pe țară

La finele lunii trecute, Ministerul Educației a publicat lista finală a proiectelor admise în vederea finanțării din cadrul apelului „Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale”. Pe această listă se regăsește și o investiție din Gorj. În total, la nivel național doar trei localități au primit finanțare.

”Sprijinim zonele rurale prin acordarea de granturi pentru construirea de campusuri școlare moderne, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii educaționale și a serviciilor conexe. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 29,97 de milioane de euro. Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro (fără TVA), echivalentul a 37.314.750,00 lei (fără TVA). Valoarea totală a Contractului de finanțare poate depăși valoarea asistenței financiare nerambursabile, în funcție de cuantumul sumei puse la dispoziție de consorțiu pentru derularea activităților proiectului, diferență suportată în întregime de beneficiarul finanțării nerambursabile. Fiecare consorțiu școlar rural va primi un grant pentru construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, respectiv, infrastructura școlară, constând în spații de învățământ, fiecare cu o capacitate cuprinsă între 300-1500 de locuri, inclusiv spații pentru activități de tip SDS, baze sportive (săli și terenuri de sport), spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi etc. Clădirile nou construite vor respecta solicitarea privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.”, au anunțat reprezentanții Ministerului Educației.

Doar trei proiecte au fost aprobate la nivelul întregii țări: unul pentru o comună din județul Galați, un altul pentru o localitate din Bistrița-Năsăud și al treilea care a primit finanțare este cel intitulat ”Înființare consorțiu școlar rural și construire campus școlar Comuna Runcu, județul Gorj”.

Primarul din Runcu, Adi Câmpeanu, spune că pentru obținerea finanțării înființării campusului școlar din comuna pe care o păstorește s-a depus o muncă de opt luni de zile: ”O veste minunată dupa 8 luni de muncă și implicare cu responsabilitate în atragerea de finanțări europene ce duc la dezvoltarea și promovarea comunei noastre. Am obținut finanțarea pentru Construire Campus Școlar în comuna Runcu, o investiție foarte mare ce include construirea a 28 săli de clasă, laboratoare, amfiteatru, sală de mese, terenuri de sport în aer liber, sală de sport, piste de biciclete, parcări, microbuze electrice etc. ce va deservi activitatea școlară a tuturor școlilor primare și generale de pe raza comunei Runcu, într-un imobil modern, la standarde europene ce va fi construit în satul Runcu. Doar trei proiecte au fost finanțate în Romania, printre care și cel pentru comuna Runcu. Felicitări tuturor celor implicați!”.

Implementarea integrală a investițiilor finanțate din PNRR prin prezentul apel va fi finalizată, cel mai târziu, până la data de 30 iunie 2026.

Izabella Molnar