Ce spun specialiștii din CEO, după concluziile Corpului de Control al ministrului Burduja: ,,Înseamnă că se scufundă planeta!”

Specialiști, cu zeci de ani de experiență în minerit, angajați în cadrul Complexului Energetic Oltenia, sunt de-a dreptul revoltați, după ce ministrul Energiei a făcut publice concluziile raportului întocmit de Corpul de Control, în urma incidentului de la Sectorul Pinoasa al UMC Rovinari. În data de 2 august a.c, la sectorul Pinoasa ,,s-a constatat propagarea unei alunecări de teren din frontul neexcavat vestic. (…) Acest fapt a provocat avarierea prin răsturnarea a două utilaje de mari dimensiuni și afectarea mecanismului de marș la alte două utilaje”. Declarațiile ministrului Sebastian Burduja, la acel moment, indicau ca și cauză a surpării terenului seceta prelungită. După două săptămâni, când a prezentat concluziile Corpului de Control, ministrul Energiei și-a confirmat, practic, teoria lansată inițial: ,,Ipotezele inițiale, care indicau factori naturali ca fiind cauza surpării, se confirmă la acest moment, pe baza informațiilor furnizate de angajații CEO, rămânând de evaluat doar o eventuală culpă profesională a persoanelor care, dacă ar fi cunoscut existența riscului, ar fi trebuit să mute preventiv utilajele și să ia măsuri de perimetrare și protecție”. Burduja este contrazis vehement de specialiștii din cadrul companiei energetice care susțin că cei de la Corpul de Control al ministerului au plecat de la Tg-Jiu hotărâți să pună batista pe țambal, iar dacă teoriile lor ar fi valide, înseamnă că planeta e predispusă oricând să se scufunde.

,,Să dai vina pe cutremurul de acum un an și jumătate, mi se pare strigător la cer!”

,,În Notele de relații prezentate echipei de inspecție de membrii organelor de conducere ale societății și salariații acesteia s-a precizat faptul că alunecarea de teren, cu dislocarea blocurilor masive de rocă a fost determinată de seceta prelungită, regimul climatic canicular din ultima perioadă, cutremure, alterarea în timp a solului sub influența factorilor geoclimatici, eventuale fisuri în profunzime, nevizibile. Riscul apariției unor alunecări de teren a fost semnalat la începutul anului în curs și au fost consemnate măsuri specifice pentru diminuarea acestuia, cu privire la care urmează a se analiza și stabili eficiența”, sunt concluziile Corpului de Control al ministrului Energiei cu privire la incidentul de la Pinoasa. Specialiștii experimentați din minerit sunt contrariați de ipotezele lansate de ministrul Burduja pe baza celor constatate de Corpul de Control.

,,Așa cum am anticipat, ministerul trece cu vederea, cu exagerat de multă ușurință, pagubele imense produse la Pinoasa. Cariera Pinoasa trebuia să funcționeze până în 2030. Să dai vina pe cutremurul de acum doi ani, mi se pare strigător la cer! Ar fi în stare să invoce și cutremurul din `77! Să spui că s-au alterat rocile din cauza căldurii, iar asta a produs alunecarea, sfidează cea mai elementară regulă de bun simț! Înseamnă că avem o planetă intrată în putrefacție! În minerit mai sunt specialiști, cunoscători de meserie, ce cred ei când văd cum se pune problema? Ce cred adevărații specialiști, foștii conducători din minerit, când aud care sunt motivele invocate ca scuză pentru avaria foarte gravă? La Jilț Sud, un șofer care a vrut să schimbe viteza în pantă la coborâre și a provocat decesul a trei mineri. Atunci a fost schimbată toată conducerea CEO și era cât pe ce să pice și ministrul. Acum, când este pusă în pericol siguranța energetică, când un grup energetic modernizat rămâne fără cărbune, nu se ia nici o măsură cu vinovații”, spun oamenii cu experiență din CEO.

,,Este de neimaginat că putea să existe un așa grad de incompetență!”

Specialiștii cu zeci de ani în minerit vorbesc de incompetență și explică argumentat ce s-a întâmplat și cum se putea evita incidentul.

,,Prin definiție, mina este o activitate economică bine organizată, care se desfășoară după reguli precise, în baza unui proiect tehnic. Asta spune totul despre accidentul tehnic de la Pinoasa! Sau ușurează munca celor care nu sunt din domeniu, dar cercetează. Dar, se pare că, cei de la Corpul de Control al ministerului au plecat de la Tg-Jiu hotărâți să pună batista pe țambal. Din proiectul tehnic rezultă care sunt elementele geometrice ale treptelor carierei și ale carierei per ansamblu. Este evident că nu s-a respectat nimic din proiect, utilajele au fost dirijate în front, fără respectarea unor norme elementare. Nu se poziționează un excavator sau abzețer paralel cu un front instabil, ci perpendicular sau într-o poziție care să permită retragerea în caz de ceva, iar pentru asta trebuie să ai și platforma de retragere pregătită. Este o regulă de bază în activitatea carierei, regulă care s-a respectat peste tot și întotdeauna. Până acum. Numai că, la Pinoasa, excavatorul de pe vatra carierei și abzețerul au fost poziționate în așa fel că nici nu aveai unde să le retragi. În jurul lor este ori taluz instabil, ori treaptă de haldă, ori groapă cu apă. Deci, utilajele nu aveau ce căuta acolo! O alunecare nu pleacă brusc, precum ai răsturna o găleată cu nisip. Când au fost semne de producere a alunecării, personalul carierei nu mai avea ce să facă, unde să retragă utilajele, așa că au așteptat de seara până dimineața să se producă dezastrul. Este de neimaginat că putea să existe un așa grad de incompetență! Situația poate fi asimilată cu un gest de suicide”, susțin oamenii experimentați din cadrul companiei energetice.

,,În vremuri normale, cei trei ar fi trebuit să fie reținuți”

Mai mult, specialiștii în minerit indică și persoanele vinovate de producerea accidentului tehnic, prin natura funcțiilor, a atribuțiilor și responsabilităților pe care le au.

,,O alunecare are mai multe faze: Apariția unor forțe, tensiuni în masivul de rocă; Ruperea coeziunii dintre particulele care formează rocile din front; Apariția fisurilor în rocile din frontul de lucru; Curgerea rocilor, sau alunecarea propriu-zisă. Dintre toate aceste faze, noi vedem doar finalul – curgerea. Rolul proiectului tehnic este tocmai acela de a preveni, de a face tehnologia în așa fel încât să nu se ajungă la alunecări și să nu fie pusă în pericol siguranța utilajelor, implicit a personalului. Chiar propun mod de lucru pentru zonele instabile. Numai că incompetenții din conducere habar nu au să citească un proiect tehnic, o hartă, un profil sau o secțiune prin front, un studiu geotehnic. Ei lucrează după ureche, așa cum a pronunțat Ciolacu cuvântul malpraxis. Cu o anumită vechime în munca din carieră, conducătorii ar fi trebuit să simtă ce se poate petrece, dacă nu știu carte, sau să citească proiectul tehnic. Din punctul meu de vedere, vinovații direcți sunt Borugă, șeful de la Pinoasa, și David, directorul Sucursalei Miniere. Ei fac programele de lucru lunar, trimestrial și anual. N-au cum să zică faptul că nu așa au programat. Mai mult, David are atribuții în verificarea și respectarea tehnologiei de lucru, altfel nu ar mai aproba programele de lucru. Pentru faptul că a intrat peste ei și a recomandat tehnologia de lucru, vinovat se face și Trufelea! În vremuri normale, cei trei ar fi trebuit să fie reținuți preventiv, suspendați din funcții, ca să nu mai comită alte cele. Mai ales că este evident că au vrut să ascundă realitatea atunci când au declarat că utilajele distruse erau staționate de două săptămâni. Chiar și așa vina lor ar fi și mai mare! Când oprești utilajele pe termen mai lung (weekend, de exemplu), acestea se retrag în zonă sigură, dar mai ales că ei zic ca sunt oprite pentru perioadă nedeterminată. Eu cred că au jignit și inteligența unor copii de școală primară, atunci când au declarat că seceta și canicula sunt de vină pentru producerea alunecării. Seceta mărește coeziunea dintre particulele rocilor, nu o slăbește! Sunt niște hahalere incompetente, puse în funcții pe bază de partid și se vor bucura de protecție. Sute de milioane de euro (valoarea de înlocuire a utilajelor) s-au dus pe apa sâmbetei! Altă scuză care-i acuză: au zis că frontul de lucru este în altă parte, nu acolo, așa că nu este afectată cariera. Zău? Atunci ce căutau cu utilajele acolo? Cu ce utilaje vei funcționa în altă parte? Asta înseamnă că nu e prejudiciu? Doar în România e posibil orice! O mare vină are și fostul director Gheorghescu, care a rămas pe postul de inginer-șef minier, adică responsabil cu tehnologia. Un fel de consultant al lui David”, a declarat unul dintre angajații cu mulți ani de experiență în activitatea minieră.

