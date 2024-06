Ce spun educatoarele de la Novaci despre cazul băiețelului „marginalizat” la serbare

În această după-amiază, educatoarele acuzate de o femeie din Novaci că nu l-au inclus pe băiețelul acesteia cu nevoi speciale în serbarea de sfârșit de an, au ieșit cu o postare publică pe rețelele sociale în care dezmint cele spuse de mămica preșcolarului:

„Fac această postare ca replică la ce a scris această mămică pe Facebook despre noi. Vreau să precizez faptul ca toți copilașii au primit roluri, inclusiv Vladimir, pe care le-am pus în ghiozdănel, dupa care am anunțat printr-un mesaj pe grupul de părinți ca rolurile au fost distribuite copiilor și să găsească costume potrivite fiecărui personaj.

Numai ca mămica susține ca la copilul ei nu i s-a dat niciun rol și a așteptat până în ziua cu serbarea să vină să facă scandal în fața tuturor ca cel mic de ce nu are costum și poezie în loc să vină să ne întrebe ce s-a întâmplat cu poezia lui care probabil a căzut pe undeva când acesta a umblat în ghiozdănel, fapt care s-a întâmplat și cu o altă fetiță, dar mama a venit și ne-a spus și am rezolvat imediat problema, dându-i din nou poezia. Acest copil special este unul dintre cei mai cuminți copii, e liniștit, a fost integrat la toate activitățile noastre, îi dădeam în fiecare zi să mănânce în gurița deoarece din păcate el nu poate singur. Datorită faptului ca cel mic nu poate să vorbească, i-am dat o poezioară scurtă de 4 versuri pe care aveam de gând să o spunem împreună și totodată era inclus și la dansul de la finalul serbării unde trebuia să danseze cu Adelina, colega mea deoarece avem un număr impar de copii așa cum s-a întâmplat și la serbarea de Crăciun. Cu această mămică am avut numai probleme din cauza ca am îndrăznit să îi spunem cu ceva timp în urmă să respecte și ea anumite reguli ca toți ceilalți părinți, adică să încerce să îl aducă pe cel mic mai devreme de ora 10, să nu mai intre încălțată în clasă, ne-a bătut apropouri cum ca să îi tăiem noi unghiuțele la cel mic deoarece la ea nu stă și multe alte lucruri care nu țin de noi. Din acest motiv, doamna a așteptat să creeze tot acest scandal denigrându-ne și spunând ca l-am exclus pe cel mic. Poza pe care ea a postat-o nu este de la serbare, ci dinaintea acesteia unde copiii așteptau cuminței pe scaunele să termine grupa care a avut serbare înaintea noastră, ca după aceea și noi să intrăm în clasa respectivă unde s-a ținut serbarea, unde copilul nu a fost marginalizat, ci a fost așezat între ceilalți copii, dar când am intrat în sala unde s-a ținut sceneta, doamna a venit direct în fața părinților spunând în gura mare ca cel mic nu a primit rol, și că nu are de ce să stea la serbare, l-a luat de mânuță și a plecat. Doamna director s-a dus după acesta, rugând-o să rămână la serbare, dar nu a fost cale de înțelegere. Am muncit foarte mult pentru această serbare de final de promoție să se termine așa. Numai cine lucrează în domeniu știe ce înseamnă să lucrezi cu peste 20 de copii zilnic și câtă grijă implică asta. Dar e mai ușor să faci rău”.