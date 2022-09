Ce să vizitezi într-o vacanță în New York City

New York City este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, cu peste 60 de milioane de turiști pe an. Este un loc care are un farmec aparte, care impresionează prin grandoare și diversitate.

Dacă te gândești să vizitezi New York, iată câteva obiective pe care nu trebuie să le ratezi:

Central Park

Probabil cel mai cunoscut parc din lume. În mijlocul unei metropole cu clădiri impozante al căror preț este de milioane bune de dolari se află o oază uriașă de verdeață. Înconjurat de zgârie nori, Central Park este un loc relaxant în care poți face plimbări timp de câteva ore, să mergi cu bicicleta sau chiar cu barca. A fost inaugurat în anul 1859 și se întinde pe o suprafață de 341 de hectare. Accesul în parc este gratuit, iar peste 40 de milioane de oameni îl vizitează anual. De asemenea, este considerată locația publică în care au fost filmate cele mai multe producții, peste 340. Așadar, este un obiectiv turistic pe care merită să îl vezi.

VIDEO: <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/z520TWV_4qw” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Cartierul Manhattan

Unul dintre cele mai cunoscute cartiere din lume. Situat în apropierea Central Park, Manhattan este o bijuterie arhitecturală și un centru de afaceri foarte cunoscut. Ajuns în Manhattan vei avea ocazia să vizitezi câteva clădiri impresionante, cum ar fi Empire State Building, care în 1931 era cea mai înaltă din lume, cu 381 de metri și 102 etaje. Pentru o vedere superbă mai poți urca și în Top of The Rock, în timp ce arhitectura clădirii Vessel te vă impresiona cu siguranță. Librăria Morgan, o mulțime de muzee, Brooklyn Bridge și Time Square sunt alte atracții turistice de top din zonă.

Și Manhattan este un cartier care a apărut foarte des în filme. Câteva dintre producțiile cunoscute sunt 12 Angry Men, Miracle on 34th Street, Birdman și Gone Girl. Și acțiunea din unele jocuri video precum Manhattan Chase ori Manhunter: New York are loc tot în acest cartier, care a inspriat și apariția unor jocuri de casino. Este și cazul Manhattan Goes Wild, creat de No Limit City Production, un slot cu volatilitate mare ce poate fi accesat pe cazinou online NetBet. Cu o coloană sonoră ce te duce cu gândul la New York-ul anilor ’30, acest joc are printre simboluri artiști care cântă, mașini de epocă și multă șampanie.

Statuia Libertății și Insula Ellis

Sunt situate în zona de sud a Manhattan-ului și reprezintă obiective turistice de neratat. Biletul combo pentru aceste obiective include drumul cu ferry boat-ul până la insulă, un tur audio, dar, cel mai important, și posibilitatea de a vizita statuia. Statuia Libertății a fost inaugurată pe 28 octombrie 1886 și a avut ca scop salutarea călătorilor sosiți pe vapor pe pământ american, în semn de bun venit. Aceasta este, de fapt, un cadou făcut de Franța către SUA cu ocazia aniversarii a 110 ani de la câștigarea independenței SUA. Cu tot cu soclu, statuia are o înălțime de 92.99 metri și reprezintă o femeie acoperită de un drapel ce ține o flacără în mâna dreaptă.

VIDEO: <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/GkI_2yiIb48″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Hudson River Park

Este cel mai lung parc de pe malul apei din întreaga SUA și are o suprafață de aproximativ 2 kilometri pătrați. Este un loc foarte bine amenajat din New York, în care te poți plimba, poți juca golf ori poți sta pe iarbă. Face parte tot din Manhattan și a fost inaugurat la finalul anilor ’90, dar lucrările s-au încheiat însă după anul 2010. Tot aici se mai regăsesc și terenuri de fotbal și de tenis, locuri amenajate pentru înot, spații de joacă pentru copii și câini și multe alte facilități.