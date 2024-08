Ce pedeapsă a primit un individ care a furat curent cu ajutorul unei instalații artizanale

Magistrații de la Judecătoria Târgu Jiu s-au pronunțat la finele săptămânii trecute în cazul unui bărbat care a fost trimis în judecată pentru furt de curent electric, cu ajutorul unei instalații confecționată artizanal.

Deși pedeapsa a fost una blândă, iar pe parcursul procesului de judecată omul a achitat prejudiciul către SC Distribuție Energie Oltenia SA, judecătorii au decis confiscarea instalației de care bărbatul s-a folosit pentru a fura curent electric. Decizia pronunțată vineri, 9 august, de Judecătoria Târgu Jiu nu este definitivă și poate fi atacată cu apel: ,,(…) constată că faptele din prezenta cauză sunt concurente. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen, stabileşte pedeapsa rezultanta de 8 luni închisoare. În baza art. 396 alin. (4) C. proc. pen. raportat la 83 alin. (1), (2) C. pen. şi art. 84 C. pen., dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante stabilite de 8 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă SC Distribuţie Energie Oltenia SA şi obligă inculpatul la plata la plata sumei de 5789,93 lei (fără TVA) către partea civilă S.C Distribuţie Energie Oltenia S.A., cu titlu de daune materiale. Constată achitat integral prejudiciul în cuantum de 5789,93 lei cu titlu de daune materiale reţinut în sarcina inculpatului DIP conform înscrisului bancar nr. …. din data de 02.11.2023 depusă de către inculpat în cursul judecăţii în calea de atac (fila 40 dos apel). În temeiul disp. art. 112 lit.b) Cod penal, dispune confiscarea de la inculpat a instalaţiei confecţionată artizanal formată din doi conductori în secţiune de 4mmp unul de culoare roşu-galben şi celălalt albastru ce au fost introduse într-o pungă de plastic şi sigilate cu sigiliul nr.2019/30015689DO-NTL şi se află la dosarul cauzei la fila 166 într-o pungă inscripţionată Ministerul Afacerilor Interne”.

Izabella Molnar