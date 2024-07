Ce pedeapsă a primit șmecherul cu Jeep care s-a urcat beat la volan și a distrus un magazin în centrul Târgu Jiului!

Magistrații Judecătoriei Tg-Jiu au decis, joi, condamnarea lui Ivan Lazăr, cetățeanul din Vrancea, care a distrus un magazin în centrul municipiului Tg-Jiu, după ce, pe 8 decembrie, anul trecut, băut fiind, a intrat cu un autoturism de teren în blocul de lângă Biserica Sfinții Apostoli. Judecătorii au hotărât condamnarea acestuia la un an și opt luni de închisoare cu suspendare și au stabilit un termen de supraveghere de trei ani.

Locuitorii din centrul municipiului Tg-Jiu au fost treziți, pe 8 decembrie, anul trecut, în jurul orelor 6,00 dimineața, de un zgomot puternic. Un autoturism de teren a intrat în blocul situat lângă Biserica Sfinții Apostoli, exact în magazinul second-hand aflat la parterul acestuia. În urma impactului, spațiul comercial a fost distrus aproape în totalitate.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj au anunțat, la scurt timp, că din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că, un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Nistoreşti, județul Vrancea, se afla la volanul Jeep-ului care a intrat în coliziune cu un perete al blocului din centrul Târgu Jiului, iar acesta se afla sub influența alcoolului.

,,Conducătorul auto se afla sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,94 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, potrivit unui comunicat al IPJ Gorj. În cursul aceleiași zile, autorul accidentului, Ivan Lazăr, a fost reținut pentru 24 de ore și existau informații potrivit cărora acesta consumase alcool la o chermeză, până spre dimineață, cu unele rude și amici ai săi, iar apoi s-a urcat la volan. A doua zi, Ivan Lazăr, a fost prezentat în fața magistraților Judecătoriei Tg-Jiu cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, însă judecătorii au respins solicitarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu și au dispus luarea față de acesta a măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Pe lângă unele restricții pe care a trebuit să le respecte pe perioada controlului judiciar, judecătorii i-au impus acestuia să nu conducă autovehicule în acel interval de timp. Pe 15 ianuarie a.c., Ivan Lazăr a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu pentru comiterea infracțiunii de de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. Un an și opt luni de închisoare cu suspendare și un termen de trei ani de supraveghere este pedeapsa pe care a primit-o acesta pentru fapta comisă. Judecătorii au stabilit ca Ivan Lazăr să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 de zile, la Primăria Nistoreşti, juduțul Vrancea sau Parohia Herăstrău din același județ. Soluția pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Claudiu Matei