CE Oltenia va da Bankwatch în judecată, acuzând ONG-ul de hărțuire, minciună și pagube produse companiei

Bankwatch nu recunoaște pierderile produse Complexului Energetic Oltenia, după ce unul dintre activiștii lor, Octavian Berceanu, de la USR, a sunat, în data de 1 iulie, la 112, chemând Poliția să constate că la cariera Roșia excavatoarele lucrează. El a uzat de o decizie a instanței prin care carierei i se suspendase acordul de mediu. Marți, magistrații s-au pronunțat în acest caz, nemenținând suspendarea acordului. Cariera și-a reluat activitatea, numai că președintele Directoratului CEO nu mai are de gând să lase ONG-ul în pace, mai ales că ,,ecologiștii” au pus gând rău și carierelor Roșiuța și Peșteana Nord.

Într-un scurt interviu pentru ,,Gorjeanul”, președintele Directoratului CEO, Daniel Burlan a menționat că CEO se va îndrepta împotriva Bankwatch, departamentul juridic al companiei lucrând la cuantificarea pierderilor suferite de CEO, cât timp Roșia a fost închisă. De asemenea, acesta a declarat ieri, pentru Național.ro, că ONG-ul va fi dat în judecată de către CEO și pentru hărțuire: ,,În ce privește Bankwatch, vom cuantifica și noi să vedem care sunt pierderile suferite în perioada aceasta, când a fost afectat procesul de producție. Din cauza acțiunii acestui ONG, producția de la cariera Roșia s-a redus cu 25%. Vom analiza cu departamentul juridic, dar și cu avocați din afară, cu mai multă expertiză, și vom da Bankwatch în judecată pentru hărțuire și obstrucționarea activității și vom cere, bineînțeles, despăgubiri pentru pierderile suferite în perioada 1 iulie-23 august, când ONG-ul ne-a oprit activitatea. O să inventariem toate argumentele pe care le-a depus în instanță Bankwatch de-a lungul timpului împotriva carierelor miniere și o să demonstrăm că acolo sunt niște neadevăruri”. ,,În 2019 s-a reușit chiar anularea unei autorizații de mediu pentru cariera Roșia, fapt pentru care am refăcut documentația și am luat o altă autorizație de mediu, îndreptând observațiile menționate de către instanță. Atunci cariera a stat închisă din octombrie 2019 până în iulie 2020. Chiar dacă noi am câștigat în instanță, prin hotărâri definitive și irevocabile, toate celelalte procese prin care Bankwatch încerca să ne închidă carierele miniere, în continuare acest ONG a făcut acțiuni de anulare a autorizațiilor de mediu. Sunt multe minciuni în acțiunile în instanță ale Bankwatch. Vorbesc despre arii protejate sau de coridorul Jiului, ori toate perimetrele noastre miniere se îndepărtează de aceste arii, nicidecum nu se apropie. Invocă niște reptile, niște șopârle care sunt specii comune și există peste tot. Sunt niște motive invocate doar pentru a bloca activitatea minieră”, a mai declarat Daniel Burlan pentru publicația menționată. Asociația Bankwatch susține, într-un comunicat, că nu a produs pagube CEO: ,,Conform Transelectrica, România producea în luna iunie între 4.000 și 7.800 MW, iar în luna iulie producția s-a situat între 4700 și 7700 MW, diferențele fiind insignifiante. De asemenea, importul de energie nu poate fi pus pe seama suspendării extinderii carierei, acesta fiind similar cu lunile și anii precedenți. România este importator net de electricitate încă din 2019. Aceste diferențe apar în funcție de cererea internă și externă, modul în care este construită piața de energie sau alte aspecte precum disponibilitatea resurselor”, se precizează în comunicatul Asociației Bankwatch.

M.C.H.