CE Oltenia eliberează un nou tip de adeverințe. ”Sunt contrare deciziilor judecătorești!”

Noile tipuri de adeverințe se eliberrează cu salariile nete, și nu brute. Descoperirea a făcut-o unul dintre liderii Federației Naționale a Muncii, Lulu Iulian Păuna.

”Diferența este că acestea sunt pe salariile nete de încadrare, nu pe bruturi, iar casa de pensii deja le are. Instanța a obligat CEO să –mi elibereze adeverință pe bruturi, din februarie 1986 și până la 31 decembrie 1991. Și uite cu ce m-am trezit! Cu salarii de încadrare, din carnetul de muncă, nu a ștatelor de plată. Am vorbit cu avocatul, marți mă duc la el și punem în executare CEO. Culmea este că totul a pornit de la un șef de la UMC Rovinari-Pinoasa care a venit cu această nouă idée de adeverințe, care și-a luat răspunderea, forțând biroul de Resurse Umane din CEO să emită astfel de adeverințe. Pe răspunderea lui! Și-a luat răspunderea să emită acest tip de adeverințe, care nu sunt conforme cu ceea ce au cerut cei de la casa de pensii. Ce avem în adeverințe este și în documentele Casei de Pensii. O altă anomalie: se recunosc contribuțiile plătite la bugetul de stat, ceea ce nu se întâmplă pe adeverințele de bruturi. E o încâlcire de nedescris. Anomalii.. Trebuia să ne dea adeverințele conforme așa cum a decis instanța. Totul e la comandă politică, se execută totul la comandă de cei susținuți politic!”, a declarat Lulu Păuna. Mâine, acesta va merge la avocatul cu care federația Națională a Muncii are parteneriat de colaborare.

Iulian Lulu Păuna, cu o vechime de 37 de ani lucrați în carierele miniere. În luna februarie a acestui an, liderul a mai avut parte de o nedreptate. Acesta a primit o adeverință de la Complexul Energetic Oltenia, în care funcționarii companiei i-au comunicat că nu dețin documente care atestă munca în condiții speciale, în perioada 1986 -1992. Mai mult, în adeverință s-a greșit și data de angajare, adică 26 februarie 1986, trecându-se în act data de 26 august 1986. De asemenea, și din anul 1992 i se recunosc doar două luni lucrate, în consecință, o mare pierdere din indemnizația de pensie. După toate acestea, Lulu Păuna, are parte, după cum se vede, de o altă bătaie de joc din partea funcționarilor CEO.

M.C.H.