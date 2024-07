Ce lideri de partide din Gorj semnează o sesizare către Ministerul Energiei!

În urma întâlnirii ale cărei discuții a vizat situația ,,determinaților” din CE Oltenia, care a avut loc ieri între mai mulți lideri de partide din Gorj, s-a decis sesizarea Ministerului Energiei.

La întâlnirea propusă de PUSL Gorj au participat liderii umaniști Dumitru Miroiu- președinte, Tiberiu Grigoriu – secretar general și Daniel Pupăzan – secretar general adjunct, președintele PRM Gorj, Raul Dumitru, și președintele și vicepreședintele ANC Gorj, Constantin Pănescu și Liviu Andrei. De asemenea, de la Partidul Vatra Românească a participat liderul Iulian Marica, dar și două ONG-uri, (AVE si PIPD), care susțin demersurile politicienilor amintiți în problema salariaților din CE Oltenia care au contracte de muncă pe perioadă determinată.

,,S-a convenit de comun acord să fie trimisă o adresă către Ministerul Energiei, în care sunt precizate problemele Complexului Energetic Oltenia pe care le-am dezbătut la întâlnirea politică”, a spus liderul PUSL, Dumitru Miroiu.

Într-un comunicat de presă, acesta a făcut publice și propunerile PUSL Gorj: ,,Propuneri pentru rezolvarea prelungirii contractelor de muncă ale celor 124 de angajați ai CE Oltenia: Considerăm că „analiza detaliată a situației angajaților care nu au mai beneficiat de prelungirea contractelor de muncă, efectuată de șefii unităților miniere în colaborare cu responsabilii din procesul de producție la nivelul fiecărui sector în parte”, este o gogoriță. Evaluarea ar fi avut la bază criteriile anunțate anterior de societate, printre care se numără înregistrarea abaterilor disciplinare, absențele nemotivate, concediile fără plată și lipsa însușirii aptitudinilor profesionale necesare. Dovada că analiza și evaluarea de care conducerea CE Oltenia face vorbire reprezintă o gogoriță constă tocmai în acuzele cu privire la „lipsa însușirii aptitudinilor profesionale necesare”, știut fiind că însușirile aptitudinilor profesionale necesare sunt remarcate – sau nu – în perioada de probă de la angajare, nu după zeci de ani de exercitare a profesiei în câmpul muncii. Neremarcarea acestei „lipse a însușirii aptitudinilor profesionale” este o notă proastă a celui care a avut această sarcină din partea angajatorului, care nu s-a achitat de ea și nu poate fi învinuit angajatul de greșelile angajatorului… O soluție de rezolvare a problemei o reprezintă prelungirea contractelor de muncă pe durată nedeterminată, de această dată dublată de o anchetă a unei comisii tripartite, din care să facă parte și sindicatele reprezentative. Nu în fondul de salarii al celor 124 de angajați stă paguba CE Oltenia, ci în multele scurgeri de fluxuri financiare, în căpușările nenumărate care îmbogățesc fără just temei o grămadă de patroni parașutați politic la sacul cu bani al CEO. E plină presa ultimilor 20 de ani de matrapazlâcurile care au „muls” miliarde și miliarde de lei din banul trudit de salariații CEO, unii dintre ei lăsându-și chiar și viețile pe teritoriul unui angajator pentru care recunoștința este un cuvânt inexistent în dicționar și limbaj! 1% dintr-o gaură făcută bugetului CEO de către „conducerea” ministrului Virgil Popescu e mai mult decât fondul de salarii necesar locurilor de muncă ale celor 124 de angajați, dar nimeni din actuala conducere a CEO nu a zis nimic despre asta. Pesemne că acest scandal, al neprelungirii contractelor de muncă, e scornit ca să acopere scandalul de corupție de la vârful Complexului, care a umplut presa în ultima vreme… Să facem și două mențiuni, cu caracter umanitar chiar: unul dintre protestatari mai avea nevoie doar de 22 de zile, ca să se poată pensiona pe Legea 197, iar câțiva dintre cei aflați în greva foamei au fost luați deja cu salvarea… Suntem împotriva angajării celor 124 de oameni la Minprest Serv SA din cel puțin două motive: salariile nu vor fi pe măsura pregătirii profesionale a fiecăruia dintre angajați, știut fiind că transferarea la Minprest Serv SA este, de fapt, o formă de umilință la adresa angajaților, care vor presta mai mult munci necalificate, salariile fiind pe măsură, iar pe de altă parte mutarea la Minprest Serv SA va însemna o degradare a pregătirii profesionale a angajaților, la noile locuri de muncă, făcând cu totul alte munci decât cele în care sunt calificați. Suntem revoltați de faptul că, în loc găsească și să aplice soluții ca să oprească această distrugere a CE Oltenia, actuala conducere bagă grămezi de bani în buzunare ca să distrugă și ce a mai rămas din principalul pilon al energeticii românești! O strategie serioasă de dezvoltare a CEO, nu una din care nu înțelegi cum contracția economico-socială poate fi… „dezvoltare”, ar opri aceste distrugeri materiale și sociale, nu doar că nu s-ar mai disponibiliza personal, ci chiar s-ar angaja personal, lucru benefic și pentru economia românească, și pentru salariați. Din păcate, deși soluțiile de oprirea picajului economico-social și reluarea dezvoltării CE Oltenia sunt numeroase și la îndemâna oricui, de la portar la vârful piramidei administrative a CEO, directoratul, acționarii etc., sunt deciși să distrugă neapărat CEO! În orice contract de management este prezentă mențiunea că respectivul trebuie să depună toate eforturile pentru PROSPERITATEA firmei, numai la CEO, de ani și ani, conducerile au băgat banii în buzunar ca să dărâme această companie – martoră stă involuția activităților prestate de complex: tot mai puține, tot mai slabe calitativ… – și NIMENI nu i-a tras la răspundere. De aceea, există suspiciunea rezonabilă că și actuala conducere contribuie la dărâmarea principalului pilon energetic al României la ORDINUL și pentru INTERESELE altora, dinafara Complexului, începând chiar cu ministerul Energiei. Și atunci, ne întrebăm retoric: de 34 de ani, serviciile care stau cu firele în urechi toată ziua dorm în cizmele statului sau sunt complice la acest asasinat economic? Exemplul grupului Coldea și tăcerea vinovată a celor din instituțiile cu 3 litere în timpul serviciului cărora se întâmplă dezastrul ne poate da un răspuns în acest sens…

Culmea este că partidele de guvernământ sunt incapabile ca să vină cu soluții rezonabile pentru rezolvarea problemelor CE Oltenia, însă cu doar câteva zile în urmă se lăudau că ele vor face și vor drege, dar când să-și pună în practică promisiunile electorale, nu reușesc decât să-și dovedească incompetența și minciunile grosolane cu care au amăgit electoratul, mult prea naiv sau prea lacom la un mic și-o bere, vânzându-și astfel viitorul, chiar și după 35 de ani de minciuni alternative „stânga” – „dreapta”! 35 de ani în care electoratul n-a învățat nimic, care nu se-ntreabă de unde are bani ăla care dă mita electorală și ce îi va cere în schimb pentru următorii ani, că doar nu-i prost să arunce banii pe ala Sâmbetei așa, de dragul de a face pomeni, fără să-și mai recupereze banii… Și, cu toate astea, tocmai partidele de guvernământ sunt cele care coordonează mișmașurile din CEO și lasă sute de familii ale angajaților fără pâine pe masă: la gheșefturi – înainte, la muncă și dezvoltare – înapoi… Iar acest lucru nu mai poate – NU MAI ARE VOIE! – să continue așa, nici economic, nici social, nici politic. „Soluții” guvernamentale de genul: „Pupă-i în bot și ia-le din pungă tot!”, „După mine, potopul!” și „Scapă cine poate!” nu mai trebuie acceptate, pentru că, altfel, uitați ce se întâmplă: șomaj, sărăcie, foame, lipsuri pentru TOȚI salariații CEO, singura diferență fiind CÂND se vor întâmpla toate acestea fiecărui angajat în parte. Iar acest CÂND este, după cum se vede din activitatea malefică a directoratului, un timp scurt: zile, săptămâni, luni în cel mai bun caz…”, a comunicat liderul PUSL Gorj.

Între timp, șefii Complexului Energetic Oltenia au venit, joi, cu o propunere pentru greviștii foamei aflați, de patru zile, în fața companiei, după cum a declarat ieri, senatorul Ion Iordache. Parlamentarul a mers, miercuri, în mijlocul protestatarilor. Propunerea CEO, după ce i-a lăsat pe drumuri pe cei 124 de salariați ,,determinați”, este, după cum susține Ion Iordache, să fie reangajați, cu data de 8 iulie, 105 salariați din cei 124, iar pentru cei 19 angajați rămași, situația să fie reanalizată.

M.P.