Ce alcoolemie a avut un șofer după ce a băut 15 litri de bere?

Un gorjean a fost condamnat de instanța de judecată pentru că s-a urcat băut la volanul mașinii sale, înainte de a pune cheia în contact el consumând circa 15 litri de bere, după cum reiese din documentele de la dosar.

Bărbatul, de loc din Godinești, a vrut să plece cu mașina de acasă pentru că avea de gând să mai cumpere băutură, doar că autoturismul nu a pornit la prima cheie. Atunci a chemat un vecin să îl împingă, doar că mașina era în marșarier, iar după ce motorul a funcționat autoturismul s-a deplasat zeci de metri cu spatele, ieșind într-un drum județean. Aici a lovit un alt autoturism, al cărui proprietar a anunțat autoritățile, polițiștii veniți la fața locului testându-l pe șofer în privința alcoolemiei pe care o avea. Datele oficiale arată că inculpatul avea o îmbibație alcoolică de 2,75 g/l alcool pur în sânge. La procesul care a urmat la Judecătoria Târgu Jiu șoferul băut a recunoscut acuzațiile ce îi sunt aduse, cerând să fie judecat în baza probelor strânse de anchetatori. La pronunțarea sentinței magistratul de caz a constatat însă că inculpatul Cojocaru Vasile Bebe mai avea și alte condamnări la activ, inclusiv pentru nerespectarea unui ordin de protecție. Toate pedepsele pronunțate împotriva acestuia au fost contopite într-una singura, care, deocamdată, nu îl trimite în spatele gratiilor pe inculpat, ci la muncă în folosul comunității. „Condamnă inculpatul C.V.B.,, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.(…)Dispune anularea amânării aplicarii pedepsei privind pedeapsa de 2 luni inchisoare (…)pentru săvârşirea infracţiunii de încălcarea ordinului de protecție (…) și aplică inculpatului C.V.B. pedeapsa de 2 luni inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii de încălcarea ordinului de protecție (…)Contopește pedepsele determinate anterior, respectiv aplica pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (…) respectiv 20 de zile închisoare, inculpatul urmând sa execute în final o pedeapsa rezultantă de 1 an si 20 de zile închisoare. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an si 20 de zile închisoare sub supraveghere pe un termen de 2 ani.(…)Pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerata în folosul comunitatii, în cadrul Primariei comunei Godinești, jud. Gorj, sau în cadrul Şcolii Gimnaziale Godineşti, pe o perioada de 60 de zile”, a decis Judecătoria Târgu Jiu. Inculpatul a fost obligat și la plata a 600 de lei cheltuieli judiciare către stat, verdictul nefiind definitiv.

