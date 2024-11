Cazul adolescentului mort în spitalul din Târgu Jiu, în atenția Colegiului Medicilor

Andrei, un adolescent de 16 ani din comuna Scoarța, a murit la spitalul din Târgu Jiu din cauza unei peritonite. Chirurgul de gardă nu a intervenit pe motiv că nu are competențe de pediatrie și a obținut transferul la un spital din Craiova, însă ambulanța Gorj nu avea medic, așa că o autospecială a plecat din Craiova. Între timp, adolescentul a făcut stop cardio-respirator și a murit.

Cazul lui Andrei a ajuns în atenția Colegiului Medicilor din România.

„Am aflat despre acest caz de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu privire la decesul unui pacient minor și imediat am luat legătura cu președintele Colegiului Medicilor Gorj ca să aflăm informații suplimentare legate de acest caz. Vreau să transmit condoleanțe familiei pacientului și așteptăm informații oficiale despre acest caz, pentru că asemenea situații pot să aducă grave prejudicii corpului medical. Trebuie să acționăm transparent și rapid, dar trebuie să respectăm pașii ca să clarificăm circumstanțele în care o asemenea tragedie s-a putut întâmpla. Întotdeauna am fost de părere că un medic trebuie să facă absolut tot ce îi stă în putere pentru a salva viața pacientului. Atunci când există un caz care reprezintă o urgență medicală majoră trebuie să fie tratat acolo unde pacientul se prezintă, bineînțeles dacă unitatea are dotarea medicală adecvata în serviciul“, a precizat Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.