Cauza probabilă a incendiului de la Pocruia, un cablu electric defect

ISU Gorj a comunicat că incendiul de azi-noapte, de la Pocruia, s-a manifestat generalizat în partea de sus a construcției. Au ars acoperișul, aparatura electrocasnică și mobilier. În jurul orei 12:30 am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in orasul Tismana, satul Pocruia.

”La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Tismana, echipajele de interventie constatând că incendiul se manifesta generalizat la acoperisul constructiei.

S-a intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului in limitele găsite.

Din fericire, nu au fost victime.

Au ars acoperisul constructiei, aparatura electrocasnică și mobilier.

Cauza probabilă a incendiului o reprezintă efectul termic al curentului electric, mai exact un cablu electric defect sau neizolat corespunzator”, a mai comunicat purtătorul de cuvânt al instituției, Florin Chisim.