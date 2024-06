Căutat prin tufișuri, găsit la un verișor acasă!

Situație complicată duminică la Slivilești, în satul Șiacu, unde importante forțe de căutare din partea Poliției, Jandarmeriei, ISU și Salvamont Gorj au fost mobilizate, alături de localnici pentru găsirea unui bărbat de 36 de ani din localitate, dat dispărut de către rude.

Individul avea să fie găsit spre sfârșitul zilei într-un alt sat, unde era bine mersi la o rudă de-a sa și nu avea habar de toată tevatura stârnită în jurul său. Sâmbătă după-amiază el și-a anunțat familia că pleacă după ciuperci în pădure, doar că seara nu a mai revenit acasă. Și pentru că în urmă cu un an de zile a avut o tentativă de suicid, fiind găsit la timp de un vecin care i-a salvat viața, acum oamenii s-au gândit la ce putea fi mai rău și au anunțat autoritățile despre faptul că individul nu a mai revenit acasă. În plus, spun localnicii, zona în care s-ar fi putut afla e plină de șacali, iar el putea fi în pericol. „Eram cu vacile pe câmp și a trecut pe lângă mine. Am vorbit cu el, mi-a zis că se duce după ciuperci, după care nu l-am mai văzut. Apoi am văzut că au venit echipele de căutare, iar dacă el s-a dus în direcția asta, în care își continua drumul, acolo e plin de șacali, nu poți să te apropii. E plin de mărăcini, de rugi, dar și de șacali și cred că e în pericol”, a spus un localnic aflat cu vitele la păscut. Pe lângă el au trecut echipele de salvatori, cei de la Salvamont Gorj ridicând duminică după-amiază inclusiv două drone în aer în speranța că îl vor identifica mai ușor. Dar nici vorbă de așa ceva. Au fost aduși și câini de urmă și tot degeaba pentru că nu a fost găsit niciun indiciu. „Nu cred că e în zonă pentru că se găsea un semn ceva. Păi câți oameni am fost, câte echipaje au fost mobilizate, cu câini, cu drone, se găsea ceva de către cineva. S-au dus și șacalii cred când au văzut atâția oameni. Am mers doar eu vreo 6 kilometri, m-am și zgâriat prin tufele de mărăcini prin care am trecut și mai e și căldura asta”, a spus unul dintre localnicii aflați la căutări. Iar vorbele lui au fost confirmate ceva mai târziu, când polițiștii au sunat și au anunțat că l-au identificat, bărbatul fiind în afara oricărui pericol. „E la Trestioara, la un văr de-al lui. A stat acolo bine mersi și noi ne agitam pe aici pe căldura asta. Ne întâlnim noi cu el”, a spus un vecin al acestuia, la finalul zilei IPJ Gorj comunicând că bărbatul nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Gelu Ionescu