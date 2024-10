Cătălin Bucă nu ia în calcul supărările din Liga 4: ,,Așa își văd valoarea”

Antrenorul formației de Liga 3, Vulturii Fărcășești, Cătălin Bucă nu a fost impresionat de lamentările venite dinspre oficialii clubului Unirea Țânțăreni după meciul câștigat de ,,satelitul” care evoluează în Liga 4. Vulturii 2 au învins fără drept de apel formația vizitatoare, scor 5-0, în etapa a șasea din campionatul județean, iar oaspeții s-au ,,plâns”, încă dinainte de primul fluier, că sunt prea mulți jucători de Liga 3 ,,coborâți” la trupa secundă. Reprezentanții Unirii au mers mai departe, și au sugerat chiar că amfitrionii nu fac decât să ajute CSM Târgu Jiu, principala favorită la câștigarea campionatului. Cătălin Bucă a declarat că este un avantaj că are și “satelit” în Liga 4 și a explicat că a folosit constant jucători de la echipa mare aici. Antrenorul le-a transmis pretendentelor la câștigarea campionatului județean că este întotdeauna un test util să evolueze împotriva unor jucători de valoare.

,,Într-adevăr, au fost ceva discuții în mediul online. Dar, sincer să vă spun, nu le mai iau în seamă, deoarece noi, la fiecare meci, am trimis jucători către echipa doua. Este un lucru foarte bun pentru mine că pot să trimit și jucătorii care nu evoluează sau evoluează mai puțin. Nu prea am înțeles supărarea celor de la Țânțăreni, deoarece noi am trimis la fiecare joc jucători de la prima echipă. Fiind și vreme frumoasă, și jucând pe terenul de la Fărcășești, într-adevăr am avut în primul 11 jucători de la prima echipă. Dar, până la urmă, știți cum e, ar trebui să-și vadă și ei valoarea și să joace cu echipe mai bune”, a spus Cătălin Bucă.

La fel ca Vulturii Fărcășești în Liga 3, și formația a doua este neînvinsă în eșalonul inferior, unde a acumulat cinci victorii și un rezultat de egalitate. Revenind la echipa mare, care după cinci meciuri are două succese și trei remize, tehnicianul s-a declarat mulțumit de parcursul peste așteptări pentru mulți oameni de fotbal.

,,Da, într-adevăr am avut un parcurs bun. Eu îmi doream mult mai mult, din păcate nu s-a putut, dar știți cum e, până la urmă e ok că suntem aici, avem rezultate, suntem neînvinși. Suntem o echipă care are decât două goluri primite, dintr-un penalti și un autogol, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult. Aveam și am avut încredere întotdeauna în această echipă, în băieți, și eu cred că putem să facem lucruri frumoase”, a mai spus Bucă. Pentru formația gorjeană urmează cel mai greu test în această rundă, când echipa din Fărcășești se deplasează la SCM Râmnicu Vâlcea, principala favorită la promovare și liderul campionatului în Seria 8. Meciul din Zăvoi se joacă vineri, 4 octombrie, de la ora 15.00.

,,Ne deplasăm la Vâlcea, la liderul seriei. Știu ce s-a făcut la Vâlcea, cât s-a construit, au adus jucători cu experiență, au infrastructură, au tot ce le trebuie. Și va fi un joc foarte, foarte dificil, dar eu am mare încredere în băieți că putem să facem o partidă bună, chiar dacă jucăm cu primul loc”, a conchis principalul gorjenilor.

