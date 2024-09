Cât mai așteaptă ,,izbăvirea”? Cojocaru: ,,Vom arăta altceva, când vom fi respectați”

Situația rămâne tensionată la Viitorul Târgu Jiu după încă o înfrângere previzibilă în liga secundă. Gorjenii au fost învinși fără probleme, la Severin, de Chindia Târgoviște, scor 0-3. Meciul a contat pentru etapa a opta a ligii secunde. 31 de spectatori s-au încumetat să asiste la o nouă umilință a formației ,,exilate” în Mehedinți. Ivan Pesic (‘19) și Daniel Florea (‘37) au marcat golurile primei reprize, iar Ionatan Dogănoiu a înscris la ultima fază a meciului. În acest joc, Călin Cojocaru l-a numit căpitan pe cel mai tânăr jucător pe care l-a trimis pe teren în primul 11, adică fundașul gorjean Eduard Croitoru, în vârstă de 18 ani. A fost o ședință prelungită în vestiarul gazdelor după a șaptea înfrângere consecutivă din campionat. Antrenorul timișorean încă speră la minuni de la conducere. A avut un nou mesaj tranșant pentru patronul Nicolae Sarcină după meci. Principalul echipei a sugerat că potențialul formației sale este mai mare, dar fără condiții nu pot apărea nici rezultatele. De altfel, tehnicianul va apela la anumite experimente pentru a găsi formula ideală. Până atunci, echipa suferă pe toate planurile. ,,Astăzi am aliniat o formulă foarte tânără, am încercat să stăm cât mai compact, să plecăm pe contre, având în vedere că am întâlnit o echipă cu jucători cu mare experiență. Din păcate, atât putem astăzi. Din punct de vedere psihologic suntem jos. Știu că baieții ăștia pot mult mai mult. În momentul în care vom fi respectați în primul rând ca oameni și după aceea ca fotbaliști, ca staff, cu siguranță starea noastră psihologică se va schimba și vom arăta altceva din toate punctele de vedere”, a declarat Cojocaru pentru Liga2.ro, la câteva ore după meci.

Viitorul Târgu Jiu – Chindia Târgoviște: 0-3 (0-2)

Viitorul: Dr. Lupescu – Ed. Croitoru (cpt.), M. Camara, Gakou, Godja (Răducanu 90+2ț), Nic. Geană, Pefoura Okom, Andreaș, Vulpe (Lupulescu 74′), Cîniparu (Akugbe 46′), Moisie. Rezerve: Aur. Păun – R. Cojocaru, Gavric, Dumbrăvean, Bg. Burcea, Dasic. Antrenor: Călin Cojocaru.

Chindia: M. Contra – Martac, R. Romeo (Al. Sabău 10′), Mih. Leca, Iul. Roșu, Ad. Ioniță, Pesic, Rz. Tache, Iul. I. Zamfir, Florea (cpt.) (Zivkovic 75′), Danu. Rezerve: Șt. Mușat – Grubac, Al. Petre, Atanase, Ius. Cristea, M. Șerban, Dogănoiu. Antrenor: Marian Vătavu.

Viitorul ocupă locul 22, ultimul în clasament, cu golaveraj 3-24. Are un singur punct, fiind unica echipă fără victorie din Liga 2. În etapa viitoare, gorjenii joacă în deplasare la Cisnădie, cu CSC Șelimbăr, sâmbătă, de la ora 11:00.

Cătălin Pasăre