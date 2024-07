Cât costă o plimbare la Centrul de Echitație deschis la Rovinari

Cu o întindere pe o suprafață de 2.500 de metri pătrați, Centrul de Echitație deschis la Rovinari de un antreprenor local a fost inauguat în luna martie a acestui an, iar cererea pentru plimbări călare ori lecții de călărie este deja mare.

Fiind singurul centru de echitație ecvestră din județul Gorj, Centrul de Echitație RF de la Rovinari a ajuns să fie apreciat și cunoscut și în localitățile limitrofe. Aici vin atât copii, cât și adulți. Dan Felușcă, cel care a pus bazele acestui centru, s-a stabilit acum în țară după ce timp de 15 ani a lucrat în Spania, într-un centru de călărie. Antreprenorul spune că deține deja mai mulți cai și un ponei, iar cei care își doresc lecții de călărie pot face și abonamente.

”Petrece momente de relaxare alături de prieteni în liniștea naturii, departe de agitația orașului, la doar 20 de minute de Târgu Jiu! Te invităm la Centru De Echitație RF să experimentezi bucuria unei plimbări călare! Este o ocazie bună pentru participanții să se cunoască, apoi ne îndreptăm către pășune, iar în timp ce punem șeile, asigurăm instructajul necesar pentru o participare în condiții de siguranță în timpul plimbării călare. Pe durata întregului traseu, veți fi însoțiți de unul sau doi ghizi, în funcție de numărul participanților. Durata turei este de circa 2 ore și jumătate. Echipamentul necesar: pantaloni lungi elastici, cizme călărie sau bocanci trekking, șosete peste gleznă, mănuși cu degete, pelerină de ploaie mai lungă sau poncho, un bidon apă de 0,5 l sau termos, casca de protecție o primiți de la noi. Excursia este accesibilă oricui, indiferent dacă are experiență în călărie sau este prima sa plimbare călare. Totuși, pentru siguranța participanților și a bunăstării cailor, există anumite limite de greutate cu privire la care te vom informa cu ocazia rezervării”, au transmis administratorii Centrului de Echitație de la Rovinari.

O plimbare de 15 minute cu poneiul costă 35 de lei, în timp ce o ședință de echitație are un preț de 75 de lei, iar un abonament de zece ședințe are un cost de 600 de lei.

Izabella Molnar