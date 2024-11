Câștigarea cupei județene, un obiectiv pentru CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu evoluează, miercuri, în Cupa României. Echipa din municipiu vrea să câștige și faza județeană a competiției. Liderul din Liga 4 întâlnește o formație de eșalon inferior, Unirea Bolboși. Partida se dispută în deplasare, de la ora 14.45. După ce au câștigat toate jocurile oficiale din acest an, alb-albaștrii au încredere că vor obține un nou succes. Probabil, mai mulți juniori vor evolua din nou titulari la CSM, ca în precedentul joc din cupă, câștigat la Roșia de Amaradia. Echipa din municipiu are o confruntare dificilă sâmbătă, în campionat, când pe Stadionul ,,Constantina Diță” vine ,,satelitul” Vulturilor Fărcășești. Meciul de la Bolboși contează pentru optimile competiției.

,,Cu siguranță e o partida pe care o tratăm foarte serios, pentru că știm foarte bine că este o competiție rezervată surprizelor și atunci, fiecare meci în parte, indiferent de adversar, trebuie tratat la cel mai înalt nivel, trebuie tratat cu foarte multă determinare cu ambiție și, cu siguranță, vor apărea și multe nume noi în partida de miercuri. Cu siguranță, obiectivul nostru este să ne pregătim, să muncim și să ajungem acolo unde ne dorim cu toții și, de ce nu, și în Cupa României să avem un parcurs cât mai lung, pentru că este o competiție importantă o competiție care atrage, o competiție care e rezervată surprizelor și, atunci, de ce să nu fim și noi o surpriză plăcută. Cu siguranță, ne dorim victoria și cred eu că băieții sunt montați, băieții sunt pregătiți și vrem calificarea în faza următoare”, a declarat antrenorul Mario Găman. Toate partidele din această fază a competiției se dispută miercuri, de la aceeași oră. Câștigătoarea cupei județene va reprezenta Gorjul în faza națională a întrecerii, care de câteva sezoane are un nou format, împărțit pe regiuni, iar apoi pe grupe.

Optimile cupei județene

Miercuri, ora 14.45:

AS Prigoria – AS 7 Noiembrie Costești;

AS Unirea Bolboși – CSM Târgu Jiu;

AȘ Știința Godinești – CS Parângul Bumbești Jiu;

Internațional Bălești – Jiul Rovinari 2016;

Știința Drăguțești – Petrolul Țicleni;

CSO Tismana – Petrolul Bustuchin;

Minerul Motru 2008 – CSC Negomir;

Minerul Mătăsari – Unirea Țânțăreni.

Cătălin Pasăre