Casă reconstruită de la zero pentru o mamă cu trei copii

Trei copii și mama lor din comuna gorjeană Slivilești vor avea șansa, toamna aceasta, să se mute într-o casă nouă, care le este ridicată zilele acestea de consătenii lor. Oamenii au pus mână de la mână pentru a o ajuta pe femeia care a fost părăsită de soț și care a avut grijă așa cum a putut de cei trei copii cu care a rămas. Aceștia merg la școală și sunt elevi silitori, iar până acum, pe final de vacanță, au ajutat și ei așa cum au putut la construirea noii case.

Un gest similar a fost făcut anul trecut de aceiași localnici pentru o altă familie cu necazuri, totul la îndemnul Ioanei Beznilă, care este asistent social în cadrul Primăriei Slivilești. Ea spune că știa situația celor trei copii și încă de la începutul verii s-a gândit la condițiile în care vor sta aceștia iarna care urmează.

Casa în care au locuit este veche, nu mai poate fi reparată și, în cazul unor ninsori mai abundente, are toate șansele să se prăbușească.

„Treceam pe aici prin dreptul casei și mă tot gândeam la această mamă și la copilașii ei. Sunt copii buni la școală, sunt cuminți, ascultători, dumneaei este o mamă responsabilă și m-am tot întrebat cum aș putea să îi ajut ca să nu aibă probleme la iarnă. Era evident că le trebuie o casă nouă, dar să faci așa ceva îți trebuie câteva miliarde de lei vechi, pentru că totul s-a scumpit.

Am făcut o postare într-o seară pe contul meu de socializare și vă spun că aveam emoții. Timp de vreo câteva zile, mesajul meu nu a fost băgat în seamă decât de câțiva oameni, dar să vină cineva să mă ajute, să spună că vrea să doneze o sumă cât de mică, nimic. Eram descumpănită și atunci am discutat cu domnul primar, i-am spus problema și a zis că mă ajută. S-a implicat și vă spun că au sărit oamenii din toată comuna, și chiar din alte localități. Am mers la domnul Mihai Rămescu care, vă spun, fără nicio ezitare, ne-a ajutat cu o sumă importantă de bani și așa am putut să începem lucrările la fundația casei. Apoi au venit oameni care au spus că ei ne donează diverse materiale, alții sunt cu munca, ce să mai, acum trag speranțe că vom avea casa gata în iarnă. Am prins curaj și eu, dar și mămica de aici care nu spera că vom găsi fondurile necesare pentru un astfel de proiect”, povestește Ioana Beznilă.

Odată cu aducerea primelor materiale, în curtea casei Anei Maria Dădălău au apărut și primii voluntari în construirea casei. Meșteri din sat sau oameni simpli, dornici să ajute, au venit și și-au oferit brațele pentru ca ridicarea construcției să se realizeze cât mai repede, cât vremea caldă permite.

„Domnul primar a discutat cu oamenii prin sat și să știți că majoritatea au înțeles că se face un lucru serios și că pot să ajute pe cineva care chiar are nevoie de un sprijin. Nu sunt oameni înstăriți pe aici, dar multă lume a început să dea ba câte un milion de lei vechi, ba și zece, fiecare cât a avut. Am vrut să ajutăm această familie pentru că toată lumea știa că în casa asta nu se mai putea sta. Se vede din stradă că nu mai poate fi renovată. Am fi vrut să o renovăm, să îi punem un acoperiș, că prin ăsta de acum plouă, dacă mai vin ploile, dar nu ai cum să faci din clădirea asta prăpădită o casă în care să stai în siguranță și să ai și cât de cât un confort. Ne-a impresionat și că toți cei trei copii sunt extraordinar de cuminți și harnici. Muncesc cot la cot cu noi zi de zi, nu dau înapoi de la muncă, pun mâna pe lopată, iar asta ne dă și nouă imboldul necesar să continuăm”, a spus unul dintre voluntarii veniți să ajute la construirea noii case.

„Moș Crăciun a venit mult mai devreme”

Mama celor trei copii, Ana Maria Dădălău, este o femeie simplă, care și-a crescut cu greu cei trei copii după ce soțul a părăsit-o cu ani în urmă și a lăsat-o acasă ca și cum nu ar fi avut nicio responsabilitate.

De fapt, cei doi nu aveau acte și astfel nu a existat un divorț propriu-zis. „Nu-mi vine să cred nici acum că la mine în curte este ridicată o casă nouă, în care să stăm fără teamă. Eu nu știu să vorbesc prea multe, dar vă spun că eram descurajată. Nu știam ce să mai fac, mai ales că acuși vine iarna și știam ce condiții sunt în casa în care am locuit. Nu am cuvinte să spun ceea ce simt. Nu pot decât să le mulțumesc tuturor și să le fiu recunoscătoare. Vă spun că simt că pentru mine a venit Moș Crăciun mult mai devreme, pe căldurile astea, nu a trebuit să îl mai aștept până la iarnă”, a spus femeia.

Și chiar dacă lucrurile par bune și frumoase acum, nevoie de fonduri pentru finalizarea casei este în continuare.

Ioana Beznilă speră să găsească în perioada următoare noi donatori cu care să ducă proiectul la bun sfârșit și, măcar de Crăciun, mama și cei trei copii să se poată bucura de un dar pe care puțini oameni îl pot primi o dată în viață – o casă nouă! Oricine dorește să ajute poate să ia legătura cu reprezentanții Primăriei Slivilești pentru a concretiza orice formă de ajutor.

Gelu Ionescu