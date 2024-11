Cârțu, săgeți către conducerea Universității! Nici Gâlcă nu a scăpat

Fostul președinte al Universității Craiova, Sorin Cârțu, este foarte acid în ultima perioadă la adresa managementului de la club. În două interviuri la televiziunile centrale, Cârțu a desființat campania de achiziții din această vară și a declarat că nu înțelege de ce actualul antrenor nu îl joacă în linia defensivă pe Vladimir Screciu. Intervenția a avut loc după ce oltenii au remizat cu FCSB, 1-1, în ultima rundă disputată în Superligă. ,,Își bat joc de copilul ăsta mijlocaș (n.r. Screciu). E o greșeală, el trebuie să se exprime prin anumite mijloace. El nu le are în zona aia de mijlocaș. I-a luat mingea Tavi Popescu în duel unu la unu, nu se poate. În momentul în care a coborât în apărare a dat siguranță echipei”, a spus Sorin Cârțu, la Fotbal Club. ,,După mine este normal ca echipa să nu joace. Noi ne-am încărcat cu niște jucători și e greu să ne descărcăm pentru o perioadă de timp. Te descarci de niște jucători care au dovedit că n-au nicio treabă”, a declarat Cârțu. Întrebat la ce jucători ar renunța dacă ar fi antrenorul echipei, Cârțu a spus că majoritatea achizițiilor din vară nu dau randament: „Tot ce e străin. Cum e Luis Paradela, cum e ăsta, fundașul dreapta că nu-l mai țin minte (n.r Iago Lopez), Sierra. Sunt niște străini aici care blochează niște posturi și nu arată. Mora, atacantul (n.r. – Jovo Lukic). Oshima. Suntem încărcați cu niște jucători care nu sunt pentru ceea ce vrem noi și obiectivele pe care ni le propunem. Realitatea e de 1,40 puncte per meci. N-ai ce să faci cu media asta pentru campionat și pentru ce pretindem noi”, a afirmat Cârțu. Pe de altă parte, potrivit Prosport, Mihai Rotaru s-a hotărât și vrea să îl transfere definitiv pe Denil Maldonado (26 de ani). Internaționalul din Honduras îşi încheie contractul cu Universitatea Craiova la finalul acestui an, iar, pentru a-l cumpăra, oltenii trebuie să achite încă 200.000 de euro clubului FC Motagua. Maldonado este fundaș central. Universitatea Craiova a înregistrat trei egaluri și o înfrângere în ultimele patru jocuri din Superligă, iar în Cupa României a pierdut cu Metalul Buzău, scor 0-1. Știința joacă sâmbătă, 9 noiembrie, cu Hermannstadt, în prima etapă a returului din Liga 1. Meciul de pe ,,Ion Oblemenco” începe la ora 18.15.

Cătălin Pasăre