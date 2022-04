Cârţu: Mi-ar plăcea să cred că s-a relansat lupta pentru titlu

Sorin Cârţu, reales preşedinte al Universităţii Craiova până în 2024, nu şi-a pierdut încă speranţele la titlul. Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj, duminică, cu 3-2, dar oltenii sunt la 9 puncte de ardeleni cu 6 etape rămase din play-off. Oficialul clubului din Bănie ştie că ar fi un miracol ca juveţii să câştige campionatul, dar speră până în ultima rundă. „Mi-ar plăcea să cred că s-a relansat lupta pentru titlu, să ne implicăm şi noi, dar va fi greu. Nu ne interesează lupta dintre CFR şi FCSB, ci numai obiectivul nostru. Am avut un moment de black-out, pentru că e greu să revii cu CFR, dar puştii care au venit de pe bancă au adus un suflu extraordinar”, a declarat Sorin Cârţu. Fostul atacant al Craiovei-Maxima este mândru că a rămas conducător la Universitatea şi speră ca echipa să câştige titlul în mandatul său. Obiectivele realiste pentru acest an rămân Cupa României şi locul 2 în campionat. „Sunt într-o veche şi nouă postură, nouă, prin modul în care am fost învestit, suntem pionieri în România cu acest proces de alegere. S-a făcut totul la vedere, transparenţă maximă, se consideră o reuşită şi ca procent de participare. Am fi vrut să fie mai mulţi participanţi la alegeri, criteriile au fost pertinente, deloc imposibile de accesat, a fost o surpriză să fiu unic candidat, dar am luat acest lucru ca pe un gest de recunoştinţă pe care eventualii doritori l-au făcut faţă de mine, pentru tot ce reprezint în fotbal pentru oraşul Craiova şi pentru echipă. Mi-aş dori ca următorii doi ani să fie fructuoşi, să realizăm obiectivul maxim, care ne ghidează în tot ce facem, de a câştiga campionatul. Când te uiţi ce vine din spate la echipă, parcă avem încredere, sperăm în maturizarea accelerată a tinerilor. E foarte important ce urmează, cu obiectivul de a câştiga Cupa României şi de a ne clasa pe locul 2. Suntem foarte interesaţi şi de munca la academie, o să am discuţii şi cu antrenorii de acolo”, a precizat Cârţu.

Cătălin Pasăre