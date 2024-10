Cărbune și bani pentru Electrocentrale Craiova, pe spinarea minerilor și energeticienilor din CEO

– Importurile de energie vor continua

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță că sunt stocuri suficiente pentru această iarnă, atât de gaze, cât și de cărbune. Acesta mai spune că Electrocentrale Craiova (fosta SE Craiova din cadrul CEO, externalizată în urmă cu doi ani, la 1 octombrie 2022) dispune de stocuri de cărbune tot de la Complexul Energetic Oltenia, după ce compania a și împrumutat fosta sucursală cu nu mai puțin de 70 de milioane de euro pentru ca societatea din Craiova să-și poată plăti certificatele de carbon. Amintim că și CEO, la rândul lui, a primit ajutor de stat pentru plata certificatelor CO2, nefiind în situația de a se comporta ca o companie de binefacere pentru fosta sucursală.

„Suntem pregătiți pentru că, pe toate palierele, pot spune că stăm mai bine chiar decât anul trecut. Gaze avem în depozite 101%, am intrat în supra-plin. Avem un stoc de cărbune important, mai mare decât anul trecut în Complexul Energetic Oltenia. (…) De asemenea, la Electrocentrale Craiova e un stoc acoperitor de cărbune, de lignit, tot de la Complexul Energetic Oltenia. În ceea ce privește partea de energie electrică, pe scenariile pe care Dispecerul Energetic Național (DEN) le-a estimat, Transelectrica, colegii de la Dispecerul Energetic Național, și în scenariul pesimist și în cel moderat – sunt vârfuri de consum în care România va importa energie electrică. De ce? Pentru că nu am investit în producție și nu am investit aproape deloc în producția în bandă, drept pentru care vom apela la importuri în aceste intervale orare – și sperăm să existe condiții cât mai bune de piață și un preț cât mai competitiv”, a adăugat Burduja, la conferința anuală InvestEnergy și Gala specialiștilor din energie.

Situație în CEO

La SE Ișalnita sunt aproximativ 90.000 tone de cărbune, iar la SE Turceni vreo 240.000 tone de cărbune, fiind și 50.000 de tone, cumulat, în carierele din zonele Motru-Jilț. În urmă cu o lună, Termocentrala Rovinari avea 120.000 de tone în depozit, existând alte câteva zeci în depozitele carierelor care o deservesc. ”Anul trecut, în noiembrie, aveam stocuri de aproximativ 500.000 tone doar pe zona asta, fără Rovinari. Burduja uită să spună că se raportează la producția și consumul de acum. Acum producem pe cărbune 7-800 MW, iar anul trecut 1000-1200 MW, iar consumul e mic, în jur de 5000 MW”, spun salariați din CEO.

M.C.H.