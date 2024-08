Canotor din Aninoasa, campion olimpic la Paris! Marian Enache: ,,Nu mai am cuvinte”

Performanță unică pentru un canotor originar din Aninoasa, Gorj. Marian Florin Enache (28 de ani) a cucerit, alături de Andrei Cornea (24 de ani), medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de dublu vâsle masculin. Este a doua medalie de aur cucerită până acum de români la JO 2024, după cea obținută de David Popovici la înot, la 200 metri liber.

Succesul celor doi canotori români, din finala de la Paris, vine după ce Simona Radiș și Ancuța Bodnar au cucerit medalia de argint în proba de dublu vâsle feminin.

Cornea și Enache au terminat primii cursa de 2.000 de metri, cu timpul de 6:12.58. Pe locurile doi și trei au venit Olanda (6:13.92), respectiv Irlanda (6:15.17).

,,Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin! Prima medalie de aur olimpic din istoria României în această probă! Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu cu Andrei. Nu mai am cuvinte. Știam că avem șanse, că nu contează culoarul.

E cel mai frumos cadou pe care ni-l puteam face vreodată”, a spus Marian Enache pentru TVR Sport. ,,A fost o cursă minunată. Nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că de pe culoarul 1 am câștigat și la Europene. Am zis că nu se poate altfel”, a completat Andrei Cornea.

„Este o fericire care nu poate fi exprimată în cuvinte, dar când mă gândesc la cât muncește și cum are mâinile, mă doare sufletul. A câștigat acum câțiva ani medalia de aur la un concurs și când a venit acasă cu medalia la gât, nu am putut să nu observ palmele lui, care erau carne vie”, a declarat mama lui Enache pentru presa locală din Gorj.

Marian Florin Enache va împlini 29 de ani pe 5 august.

Cătălin Pasăre