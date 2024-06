Canicula reduce viteza trenurilor

CFR SA anunţă că în perioada 21 – 23 iunie viteza de circulaţie a trenurilor în zonele aflate sub incidenţa codurilor roşu și portocaliu de caniculă va fi redusă cu 20-30 de km/h faţă de cea normală, ceea ce va duce la prelungirea duratei de parcurs a anumitor trenuri.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA vă informează că, în perioada 21 – 23 iunie 2024, viteza de circulaţie a trenurilor care tranzitează judeţele aflate sub incidenţa noilor avertizării de COD PORTOCALIU şi COD ROŞU, va fi în continuare adaptată la condiţiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, de 38 – 39 de grade Celsius în aer. Pentru menţinerea siguranţei traficului feroviar pe raza judeţelor şi a Municipiului Bucureşti aflate sub incidenţa avertizărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie de COD PORTOCALIU şi COD ROŞU, de temperaturi de aproape 40 de grade Celsius în aer, prelungim măsura de reducere a vitezei de circulaţie a trenurilor CU 20-30 km/h FAŢĂ DE VITEZA NORMALĂ, în zonele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă”, transmite compania.