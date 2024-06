”Când amintirile” graficianului și scriitorului Grigore Haidău ”devin povești”

Recent, am primit din partea distinsului scriitor, caricaturist și grafician gorjean, prof. Grigore Haidău, cu dedicație ”pentru nepoții” mei, ultima sa apariție editorială. Este vorba de o carte pentru copii, pe care autorul a intitulat-o ”Când amintirile devin povești”, în care seniorul Grigore Haidău așterne pe hârtie, spre neuitare, câteva ”povești” interesante despre primii săi ani de școală.

Cartea este deschisă de un desen al autorului cu un grup de copii jucându-se prin zăpadă sub care a înserat următoarele cuvinte ale lui Marin Sorescu, în care, cel mai probabil s-a regăsit: ”…Eu, demult într-o iarnă, mi-am trimis copilăria să se dea cu săniuța și nu s-a mai întors…”.

Și cum, copilăria nici unuia dintre noi nu se mai întoarce, doar amintirile rămase vii, ne mai pot transpune în acei ani minunați.

Așa i se întâmplă și scriitorului Grigore Haidău, care, așa cum mărturisește chiar la începutul noului său volum, ”după o iarnă lungă”, la ”început de martie, trecut de Dragobete”, aflat în satul său natal, face o plimbare ”la pas”, ajungând ”la marginea pădurii”, unde amintirile copilăriei îl copleșesc, iar în fața ochilor, aievea, parcă rula un film cu momente și imagini din acele vremuri, cu peste o jumătate de secol în urmă. Coborând pe ”drumul Prisecilor”, scriitorul ajunge ”la locul unde a fost școala” și unde el a învățat să citească, să scrie și să socotească. Ajunge la Școala cu Vultur, cum i se spunea pe atunci, intră într-o sală de clasă imaginară și se apucă să aștearnă pe hârtie, sub forma unor povești, câteva din amintirile sale din primii ani de școală. Interesant pentru orice copil care dorește să știe cum era la școală ”odată”. Cartea profesorului Grigore Haidău îi poate satisface aceste curiozități.

În volum, ca semn al amintirilor legate de metoda folosită de ”domnul învățător” în clasa a II-a, pentru a învăța tabla înmulțirii și a împărțirii, copii jucau sceneta ”Bursucel învață carte”, autorul o include în cartea sa, indicând autorii versurilor, Ștefan Horia și Tudor Ștefan, precum și sursa de unde a preluat-o, respectiv revista pentru copii ”Luminița”, nr. 1 din ianuarie 1953.

Volumul mai cuprinde câteva povești și desene pentru copii al căror autor este chiar prof. Grigore Haidău.

În finalul cărții sale, prof. Grigore Haidău face publice mesajele a doi dintre foștii săi elevi și preia un material al autorului acestor rânduri despre unul din evenimentele sale expoziționale.

Pentru a-l cunoaște mai bine pe autorul cărțuliei la care ne-am referit, apreciez a fi oportună reluarea unor informații de natură biografică despre acesta.

Profesorul, graficianul și scriitorul Grigore Haidău s-a născut la 1 aprilie 1945 în Bălănești, județul Gorj, fiind al doilea copil al lui Grigore și al Aureliei Haidău.

Urmează cursurile Școlii primare din satul natal după care pe cele ale Școlii Pedagogice de șase ani din Craiova. Pasionat de artele plastice urmează și cursurile Școlii de Arte Plastice (secția pictură-grafică) din Craiova – promoția 1963.

A lucrat ca învățător și profesor de desen la Lipova și Petriș, îm județul Arad, iar apoi revine în Gorjul natal ca învățător la Școala primară din Curtișoara, profesor de desen la Casa Pionierilor Târgu-Jiu și Școala Generală nr. 3 Târgu-Jiu, care ulterior a luat numele fiului său – eroul sublocotenent post-mortem „Cătălin Grigore Haidău”, căzut la datorie în evenimentele din decembrie 1989 la Brașov.

Cu calități deosebite în arta grafică și caricatură, în perioada 1968-1972 s-a exprimat public prin gazeta umoristică de stradă ”În obiectiv”, amplasată în centrul municipiului Târgu-Jiu, iar până în 1980 a publicat frecvent caricaturii în ”Gazeta Gorjului”.

Prof. Grigore Haidău a fondat revista ”Fana-Coțofana” destinată elevilor și revista de grafică umoristică ”Ocheade”, fiind în același timp autorul a zeci de coperte de cărți ale autorilor gorjeni. De asemenea, este editorul mai multor albume tematice cu desene ale elevilor săi.

Cu un deosebit talent, prof. Grigore Haidău a realizat portretele a numeroși scriitori, oameni de cultură și politicieni gorjeni, având mai multe expoziții ale operelor sale și fiind deținătorul a mai multor premii pentru grafică.

De subliniat faptul că prof. Grigore Haidău a avut numeroase expoziții de caricatură, foarte bine primite și apreciate, îndeosebi cu prilejul festivalurilor de umor ”Al. C. Calotescu-Neicu” de la Turceni și ”Ion Cănăvoiu” de la Târgu-Jiu, Expoziția Internațională a Tineretului de la Costinești, Expoziția Națională de caricatură de la Bistrița Năsăud și Festivalul „Amza Pellea” de la Băilești.

Debutul publicistic al prof. Grigore Haidău se produce în septembrie 1968, în publicația locală ”Gazeta Gorjului”, în care publică ani de-a rândul caricatură și cronici plastice.

De-a lungul anilor, prof. Grigore Haidău a colaborat cu numeroase publicații, dintre care amintim: ”Gazeta Gorjului”, ”Cutezătorii” (revistă națională pentru elevi), ”Luminița”, ”Urzica”, ”Scânteia tineretului”, ”Ager” (redactor), ”Ideea”, ”Revista învățătorimii gorjene” (redactor), ”Fana-Coțofana” (director fondator, publicația pentru copii, primul număr apărând în anul 1991, cu apariție îndelungată), ”Hohote” – revistă de umor (redactor), ”Fluidul roditor” (redactor șef-adjunct), ”Ocheade” (director fondator, publicație de umor care apare din 1992), ”Informația Gorjului”, ”Polemika”, ”Spicon”, ș.a.

Prof. Grigore Haidău debutează editorial în anul 1977, publicând de-a lungul anilor numeroase volume, dintre care amintim: ”Suntem aici de peste 2000 de ani”, album metodic de artă plastică (1977); ”Culorile copilăriei”, album cu desene ale copiilor, (1978); ”Glasul curcubeului, în amintirea fiului meu Cătălin”(1993); ”Curcubeului”, carte de spiritualitate românească (1995); ”Stropi de lumină”, culegere (1995); ”Ziurel de ziuă” (1995); ”A, B, C-ul desenului și lucrului manual”, coautor alături de Ana-Daria Haidău (1997); Cu pastramă și cu must”, album de caricaturi (ed. a I-a, 1998; ediția a II-a, 2001); ”… de toamnă/Aduceri aminte”, proză (2001); ”Pro-memoria – Erou sublocotenent Haidău Grigore-Cătălin” (2003); ”Aritmetică și jocuri distractive”, ”Se plimbă noaptea prin grădini” (2007); ”De Dragobete” (2008); ”Vremile anului” (2008); ”Trecut istoric al comunei Bălănești”, coautor alături de Ion Popa Matei (2009); ”… de toamnă – aduceri aminte” (2010); ”Baladă pentru Cătălin”, împreună cu Elena-Doina Haidău (2007, 2011); ”De necrezuta poveste a lui Ionuț, căpitan de oaste” (2012); ”Frunză verde de demult; aduceri aminte”, în trei ediții (2013, 2104); ”Îndepărtate vremuri” (2018); ”Soldatul român în sfântul război 1916-1919” (2018); Albumul „Tudor Vladimirescu” (2021); ”Niște Olteni” (2022).

De subliniat faptul că prof. Grigore Haidău s-a îngrijit de publicarea postum a volumelor fiului său, eroul sublocotenent Cătălin-Grigore decedat în timpul evenimentelor din decembrie 1989, respectiv: ”Condiția umană”, culegere, (Editura ”Gorjeanul”, Târgu-Jiu, 1990) și ”Lumea viitorului” (Editura ”Ramuri”, Craiova, 1990);

Totodată menționăm faptul că prof. Grigore Haidău a realizat ilustrarea și grafica unui mare număr de volume de carte precum și a revistei ”Hohote”.

În final menționăm faptul că prof. Grigore Haidău este membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”A. Doru Șerban” din Târgu-Jiu, căruia dorim să-i adresăm și pe această cale felicitări deosebite și în același timp aprecierile noastre atât pentru această apariție inedită cât și pentru întreaga sa munca întreprinsă de-a lungul anilor în domeniul culturii gorjene.

dr. Victor Troacă, Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu Jiu