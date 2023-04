Campania Gorjeanul: Copiii din Colonia ACH – Peștișani au primit jucării, hăinuțe și cozonaci

Bucurie, zâmbete timide, fericire! Asta a produs, miercuri, campania publicației noastre -,,Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet”, când jucăriile, hăinuțele și cozonacii, reprezentând donațiile cititorilor noștri și ale ,,Gorjeanul” au ajuns la copiii locuitorilor din Colonia ACH, Peștișani. Copiii au urcat în duba cu care au fost transportate donațiile și și-au ales singuri jucăriile visate.

În ultimele săptămâni, mulți dintre elevii de la Târgu-Jiu, dar și din alte localități ale județului, au donat pentru copiii fără posibilități și care-și doresc, poate mai mult decât orice, o jucărie. Și prin donațiile lor au făcut minuni. Asta, pentru că bucuria copiilor din Peștișani, Colonia ACH, a fost imensă.

,,Îmi doresc un TIR, foarte mult. Mami nu are bani să îmi cumpere ceva de Paște. Dar acum am jucării. Mai mult decât am dorit”, a spus unul dintre copiii din ACH Gureni.

Publicația noastră a împărțit cozonaci și pentru oamenii nevoiași din comuna Bălești. Campania continuă, la secretariatul ,,Gorjeanul” fiind primite jucării și în cursul zilei de miercuri. De asemenea, și acestea vor ajunge la copii, după sărbători.

