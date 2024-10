Camil Berculescu: ,,Nu ne uităm doar la rezultate”

Echipa de baschet a debutat cu dreptul în eșalonul secund de baschet și a obținut un succes categoric pe terenul Universității Cluj (97-61). Urmează acum primul meci de pe teren propriu, cu CSU Târgu Mureș. Căpitanul echipei din acest sezon, Camil Berculescu, crede că este o perioadă în care formația noastră trebuie să se omogenizeze. Jucătorul gorjean a declarat că ,,banderola” nu pune o presiune în plus pe el, pentru că a căutat mereu să fie un lider. ,,Sper să obținem o victorie binemeritată și cu Târgu Mureș, dar, în momentul de față, nu ne focusăm pe adversarii cu care vom juca. Dacă ne uităm doar la rezultate, probabil nu e cel mai bun lucru. Cred că, în momentul de față, este mult mai bine să ne uităm la jocul nostru, să evoluăm noi, chimia noastră să evolueze și să fim mult mai coagulați pentru faza a doua a campionatului, care este mult mai importantă. În orice echipă, există niște lideri de grup. Mi-a plăcut mereu să fiu un lider, nu fac ceva în plus sau în minus, merg pe aceeași linie ca și până acum. Încerc să țin grupul unit și mă comport la fel cu coechipierii mei. Suntem la început de sezon, în momentul de față nu e realist să ne dăm cu părerea cât de greu va fi să ne îndeplinim obiectivele. Evident, avem niște targeturi, și pas cu pas sperăm să le îndeplinim. Ne facem treaba cât de bine putem și sperăm să ajungem în punctul în care ne dorim să ajungem. Bineînțeles, o să facem tot ce este posibil să începem cu un succes și acasă”, a spus Camil înainte de meciul care se va disputa luni.

Antrenorul Giannis Damalis a declarat că elevii săi au trecut un prim test, dar pentru echipa de baschet urmează o confruntare mai dificilă. Principalul elen a vorbit și despre programarea partidei din Sala Sporturilor, care se va disputa la ora 13.00. ,,Suntem mulțumiți de cum am evoluat la Cluj, chiar dacă lor le-au lipsit câțiva jucători. Nu sunt în măsură să vorbesc despre programarea partidei cu Târgu Mureș, cred că este treaba managementului , a Federației. Nu știm foarte mult despre echipa adversă, nu am avut materiale video despre ei, dar știm că sunt o echipă cu jucători tineri, talentați, care se luptă și care formează, din ce am înțeles, o formație mai bună ca a Clujului. Băieții sunt sănătoși în acest moment, sper să rămână la fel și să fie concentrați la ora meciului”, a declarat Damalis.

Cătălin Pasăre