Călin Cojocaru, atac la Nicolae Sarcină: ,,Am acumulat o mare frustrare, nu suntem magicieni!”

Antrenorul Viitorului Târgu Jiu, Călin Cojocaru, a răbufnit după înfrângerea care a dus echipa sa pe ultimul loc în liga secundă. Gorjenii au fost învinși la Severin de Corvinul Hunedoara, 1-3, iar principalul timișorean a fost acid la adresa jucătorilor și a trimis mai multe săgeți către conducerea clubului, în special către patronul Nicolae Sarcină. Lucas Câmpan (20 și 40) și Mehdi Lehaire (62) au înscris pentru vizitatori, în timp ce Aboubacar Gakou a dat golul de onoare în prelungiri (90+1). A fost a cincea înfrângere în șase meciuri pentru Viitorul, care a acumulat un singur punct în actualul sezon și are golaveraj 3-14.

,,Un meci fără istoric, deși, în prima repriză, noi am jucat fotbal, ne-am creat două-trei ocazii mari de a marca. Am primit două goluri cu șuturi de la 40 de metri, pe adormirea fundașilor, care nu au urmărit deloc mingea. Atacantul cred că a avut un minut la dispoziție ca să marcheze golul. Mi se pare incredibil. Nu știu dacă am mai prins-o pe Hunedoara așa modestă ca în prima repriză. La 0-2, au controlat ostilitățile, am mai avut ocazii, dar e absurd să zic că am jucat mai bine când a fost 0-3. Luăm goluri de o idioțenie incredibilă. Azi am fost la film la primele două goluri. Echipa arată foarte rău, primul vinovat e antrenorul. Sunt mai multe motive, conducerea le știe. Merităm locul pe care suntem, dar fotbaliștii sunt foarte tineri, indiferent de ce se întâmplă, trebuie să aibă o dorință mai mare”, a declarat Cojocaru imediat după meci.

Sătul probabil de promisiuni, timișoreanul l-a luat în colimator pe patronul Nicolae Sarcină. Deși nu a spus cu ,,subiect și predicat” ce îl apasă, tehnicianul a sugerat că sunt probleme cu banii și este nevoit să schimbe lotul din temelii în fiecare sezon. Cojocaru a declarat că antrenorii și jucătorii se chinuie să supraviețuiască și nimeni nu poate face minuni din punct de vedere al rezultatelor în aceste condiții. ,,Principalul” a declarat că doar patronul, despre care știe că este un om potent financiar, poate să scoată echipa din insolvență.

,,Noi suntem la ‘Survivor’, nu putem să vorbim de fotbal. Am vorbit cu conducerea, nu vreau să dezvolt mai multe lucruri că nu sunt genul, dar în momentul acesta noi doar ne prezentăm. Dacă se vrea altceva, aștept să se schimbe lucrurile. Am transmis ce am avut de transmis. Eu nu vreau doar să fiu la Liga 2, vreau să antrenez aici, să am o șansă să mă lupt cu orice adversar, nu doar să fac deplasări în weekend. Eu și staff-ul nu am avut șansa asta. Patronul e un om potent, insolvența e o situație din care poate ieși, și sper că își dorește să continue la liga a doua. Totul, în mare măsură, depinde de dumnealui. Eu și staff-ul meu nu suntem magicieni. Am acumulat o mare frustrare. Nu-mi place să mă plimb așa la liga a doua și să fiu ‘loser’. Nu m-am plâns până acum, știu unde am venit, aștept din partea conducerii să ne dea șansă să ne luptăm cu adversarii. Cred că am avut rezultate foarte bune la Viitorul în primele două sezoane”, a declarat Cojocaru.

Nu este prima oară când antrenorul își exprimă nemulțumirea față de condițiile de la Târgu Jiu. În primăvara anului trecut, Cojocaru își anunțase demisia după un eșec cu Slatina, dar timișoreanul a fost întors din drum de jucători.

Viitorul, în meciul cu Corvinul: Păun – Sturzu (Godja 55′), Dumbrăvean (cpt.), Gavric, Ed. Croitoru – Moisie, Dasic (Perez-Duah 63′) – Akugbe (Gașpar 46′), M. Camara (Nic. Geană 79′), Andreaș (Cîniparu 46′) – Gakou. Rezerve neutilizate: Dr. Lupescu – Lupulescu, Bg. Burcea, Bîrzu.

FOTO: Justinel Stăvaru

Cătălin Pasăre