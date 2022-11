Cadre didactice de la școlile din Berlești și Vladimir, participante la schimburi de experiență în Turcia

Mai multe școli din județul Gorj vor beneficia, până în anul 2027, de finanțare europeană pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Educație școlară, în proiectul ce are nr. de identificare 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Gorj, reprezentat prin doamna Inspector Școlar General, profesor dr. Marcela Mrejeru, și coordonatorul proiectului, doamna inspector școlar, profesor Angelica Necșulea. Printre acestea se află și Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Andreești, comuna Vladimir și Școala Gimnazială Lihulești, comuna Berlești, unități școlare care debutează în participarea la proiecte europene, iar prin experiența acumulată dorind să aplice pentru depunerea propriilor proiecte de mobilitate. Consorțiul Erasmus este realizat pentru cinci ani și își propune îmbunătățirea formării profesionale a cadrelor didactice din școlile partenere, pentru creșterea actului educațional la standarde europene.

Prima mobilitate a avut loc în Turcia, Istanbul, în perioada 24-28 noiembrie 2022. Alături de colegi din Turcia, Polonia și Italia au participat și reprezentanți ai I.Ș.J. Gorj și ai școlilor din județ înscrise în proiect. Din partea celor două școli au participat directorii și responsabilii cu activitatea educativă.

Aceștia au avut un dialog permanent, au împărtășit experiențe și provocări profesionale, au demonstrat că pot lucra în echipă și că pot colabora prin stabilirea unor contacte pentru viitoare parteneriate.

Cadrele didactice participante au diseminat în cadrul consiliilor profesorale experiența dobândită, au aplicat în activitățile cu elevii metode de educație nonformală, dorind să creeze un impact deosebit asupra profesorilor, copiilor, părinților, dar și la nivelul comunității locale, încurajând printre altele folosirea de către cadrele didactice a metodelor moderne de predare și implicarea acestora în scrierea și implementarea unor proiecte europene.

Între cele două școli din comunele Vladimir și Berlești, s-a inițiat un parteneriat care constă în desfășurarea unor activități educative nonformale din cadrul acestui proiect Erasmus+.

Cadrele didactice și elevii vor colabora și în Programul de Reducere a Abandonului Școlar, pentru care, în urma proiectelor depuse, fiecare din cele două școli a primit o finanțare de câte 70.000 de euro, folosită în realizarea unor activități de prevenție, de intervenție, de compensare și de digitalizare a procesului de învățământ pe parcursul a 3 ani.

Cele două unități se numără printre cele 11 scoli din județ ce vor primi finanțare prin PNRR iar elevii din grupul țintă de gimnaziu vor avea următoarele beneficii prin implementarea proiectului:

– La începutul anului școlar, fiecare elev din grupul țintă primește prin programul ,,Tot ce am nevoie pentru școală” un set școlar complet constând în: ghiozdan, rechizite, papetarie, cărți, auxiliare școlare.

– Activități remediale la limba română și matematică, elevii din grupul țintă vor beneficia și de masă caldă la aceste activități.

-Pe parcursul celor 3 ani de proiect pot fi realizate cel puțin 6 excursii de o zi (câte minim două în fiecare an școlar) și acestea vor consta în vizitarea unor obiective turistice, istorice și culturale din împrejurimile localității/orașului de reședință a școlii.

– Sală pentru studiu dotată cu mic mobilier și consumabile școlare

– O sală de clasă din școala noastră va fi digitalizată, prin dotarea cu table interactive (display), stație mobilă pentru încărcare inteligentă (evitând astfel riscul ca acestea să rămână fără baterie pe parcursul orei), tablete/chromebooks, router wireless.

M.P.