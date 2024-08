Ca la noi, la nimeni – Vise de mărire

Motto: „Vrabia mălai visează.” – Zicală populară

Anul electoral 2024 încă nu s-a încheiat. Mai sunt două rânduri de alegeri: prezidențialele, cu două tururi, și alegerile parlamentare, fixate neinspirat cred eu, chiar pe 1 decembrie, exact de Ziua Națională a României.

MARCEL CIOLACU DIXIT: „VOI FI PREȘEDINTELE TUTUROR ROMÂNILOR”. Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat și, totodată, prim-ministru al României, s-a înscris deja în cursa pentru Palatul Cotroceni la Congresul PSD, unde-a avut un discurs extrem de pozitiv de parcă s-a adresat întregului electorat românesc și nu doar social-democraților și simpatizanților acestora. „Voi fi un președinte pentru și niciodată unul contra”, afirma liderul PSD, Marcel Ciolacu, cel care și-a propus să spargă ghinionul de 20 de ani în care stânga nu a mai dat un președinte României.

Cum spuneam, liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a fost desemnat de Congresul partidului la candidatura pentru funcția supremă în stat, iar el a declarat că: „Voi fi președintele tuturor românilor și nu doar al unui singur partid, așa cum s-a petrecut în ultimii 20 de ani.”

NICOLAE CIUCĂ SE VREA PREȘEDINTE CU „CARTE”. După ce a furat startul, întrucât va fi desemnat candidat al pretinsului Partid Național Liberal abia la începutul lunii septembrie, și a împânzit țara cu 400 de panouri publicitare de mari dimensiuni, care-au costat peste 2 milioane de euro – rețineți, numai panourile! – bașca cheltuielile de editare și tipărire a cărții cu care vrea să rupă gura târgului, bani publici din fondurile pretinsului PNL, deși cartea și panourile respective sunt o afacere privată, între timp s-a răzgândit, ca orice general în rezervă și om cu nu prea multă carte. Mă rog, el mai are și un doctorat despre care s-a zis că ar fi un plagiat. Măcar Marcel Ciolacu, îngrozitor de sincer a zis: „Eu nu am nici doctorat și nici o carte, deci nu pot fi acuzat de plagiat.”

Titlul cărții anunțată de cele 400 de panouri, plagia ca grafică și culori cartea unui general ceh, pe care Nicolae Ciucă l-ar fi cunoscut prin curtea NATO. Numai că titlul cărții de pe panouri era „Un ostaș în slujba țării”, ceea ce jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan a spus clar la o emisiune de televiziune a Antenei 3 CNN că este un pleonasm. Și cum ar putea să nu fie pleonastic acel titlu din moment ce ostașul, la depunerea jurământului, jură să servească patria, adică țara.

Iar generalul în rezervă Nicolae Ciucă nu-i prost deloc, doar puțin plin de el, deci arogant. Și dacă tot se pretinde liberal, deși la trecerea sa în pensie – o pensie de vreo 19.000 lei înainte de recalculare – s-a prins și a schimbat titlul cărții în „În slujba țării”. Nu cunoaștem dacă pentru treaba asta are aprobarea Comandantului Suprem Preș. Klaus Werner Iohannis, ocrotitorul lui. Un președinte care l-a luat cu el la Summitul NATO de la Washington, și pe generalul în rezervă Nicolae Ciucă, așa ca să-l mai cunoască lumea.

CIUCĂ A CURTAT PARTIDELE DE DREAPTA, DAR S-A-NTORS LA VECHEA COALIȚIE!

La cartea generalului ceh, devenit între timp președintele Republicii Cehia, a lucrat și un consilier al președintelui ceh, pe care l-a „împrumutat” și lui Nicolae Ciucă. Plus niște „negrișori” români (pe care Nicolae Ciucă îi are ca președinte al Senatului României, și-i plătește bine drept consilieri!). Care, culmea, a scris, ajutat de consilierii români, și romanul autobiografic al generalului român în rezervă, Nicolae Ciucă. Și, uite-așa, generalul Nicolae Ciucă debutează în literatură, la cei 55 de ani ai săi.

CIUCĂ NU ȘTIE CARE-I STÂNGA ȘI CARE-I DREAPTA! După Congresul Partidului Social Democrat, cel supărat nevoie mare pe motiv că ar fi fost criticat (el spune că nu se aștepta!) de colegii de Coaliție. Ciucă al nostru uită că el a început să curteze partidele de dreapta în verederea realizării unei coaliții „de dreapta”, care să guverneze după alegerile parlamentare! Deși este un militar de carieră, cu grad înalt, iată că încurcă dreapta cu stânga. Că se umilește le Ludovic Orban (Forța Dreptei), la PMP-ul lui Traian Băsescu, la REPER-ul lui Dacian Cioloș ori la CURAJ-ul lui Cosette Chichirău mai treacă-meargă. Ce nu face omul pentru a sa mărire, în speranța că va mai ciuguli voturi pentru a ajunge la Palatul Cotroceni. Dar s-a adresat și Elenei Laszcony, președintele USR (Uniunea Sabotați românia!), care-i stânga stângii! În plus, Elena Laszcony s-a ofuscat, că doar n-o avea mai multă minte. L-a refuzat, la propunerea de a se întâlni, afirmând că ea ar trebui să fie liderul dreptei în România. Să te crucești, nu alta!

ION PREDOȘANU

P.S. MARCEL CIOLACU NU-I CAUTĂ SERVICIU LUI KLAUS IOHANNIS! Marți după amiază, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, urma să aibă o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pentru a se stabili ce domeniu de activitate va avea comisarul european din partea României, urmând ca până vineri să fie comunicat și numele. Cel ales va fi europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Marcel Ciolacu ar prefera să fie vorba de Economie, postul pentru Agricultură va reveni, probabil, Franței, și ar mai fi Piața Internă și Extindere! Preș. Klaus Werner Iohannis, căruia îi expiră al doilea mandat, ar vrea și el susținere pentru demnitatea de înalt reprezentant al UE pentru Ucraina. Dar premierul României nu se amestecă în așa ceva! (Ion Predoșanu)