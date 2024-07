Ca la noi, la nimeni – Vijelii, crime și droguri!

Motto: „Pe tot parcursul zilelor de 21 și 22 iulie, este valabil un cod galben de caniculă, ce vizează mai multe județe din partea de Sud-Est a țării.

În Sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală, valul de căldură persistă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură-umezeală(ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.”

Agenția Națională de Meteorologie

Din pricina secetei prelungite, nu numai culturile agricole au de suferit și majoritatea sunt compromise, dar și apa potabilă, așa cum spuneam și mai zilele trecute, este raționalizată în peste 290 de localități. Ca să aibă oamenii apă pentru spălat, pentru adăpat animalele sunt locuri în țară unde apa potabilă este adusă cu cisternele pompierilor de câte două-trei ori pe zi.

RUGĂCIUNI PENTRU CA SFÂNTUL ILIE SĂ ADUCĂ PLOAIA! Este vorba despre rugăciuni speciale, oficiate de pildă, în Dobrogea sau în Teleorman, de către soboruri de preoți în procesiune, cum spuneam, specială de către zeci de preoți – la Constanța în frunte cu IPS Teodosie și preoți din cadrul Mitropoliei Tomisului, iar la Teleorman cu starețul și preoții Mânăstirii Pantocratos.

Niscaiva ploi au și venit, dar în cantități insuficiente atât la malul Mării Negre, cât și în restul țărișoarei noastre bântuită de o secetă cumplită.

DUPĂ CANICULĂ, VIJELII ȘI GRINDINĂ. Canicula prelungită este periculoasă atât pentru culturile agricole ce au fost compromise, pentru oamenii rămași fără apă potabilă ce a ajuns să fie raționalizată, pentru animalele din gospodăriile cetățenilor, cât și pentru animalele de companie. Iar după atâta caniculă, practic un val de caniculă prelungit, ne-am mai pricopsit și cu vijelii ce au distrus păduri, culturi agricole și livezi de pomi fructiferi. Ca și cum vijeliile nu ar fi fost de ajuns ca să pună la pământ lanurile de grâu și cele de porumb, a mai venit și cumplita grindină. Rețin în memorie cum se plângea un fermier bănățean ce luase un spic de grâu în mână, dar care abia mai avea în el câteva boabe de grău! Mai peste tot, vijeliile lovesc România după cel mai lung val de caniculă din istoria țării, de când se fac măsurători meteorologice.

NU EXISTĂ ZILE FĂRĂ CRIME! Duminică dimineață, când mergeam la cumpărături, am văzut la Piața Iancului din București două mașini de pompieri ce mergeau în mare viteză și cu sirenele de alarmare în funcțiune. Mai târziu, am aflat că la început s-a aprins focul la o casă din Sectorul 2 al Capitalei și, chiar dacă pompierii au ajuns destul de repede, adică în 20 de minute, focul s-a extins la cinci case din care n-a mai rămas decât scrumul și funinginea. Din fericire, nu au existat victime omenești. Dar asta nu înseamnă că este de bine, întrucât crimele comise de drogați se țin lanț!

LA BRĂILA, O FEMEIE MEDIC STOMATOLOG A FOST UCISĂ. Eu am făcut armata la o unitate de artilerie din Brăila, gard în gard cu cartierul Viziru. Nu-mi explic cum a fost posibil ca un nemernic să o atace pe o doamnă medic stomatolog, ce avea cabinetul la parterul unui bloc din preajma Gării Brăila. Cum ar veni, într-un loc circulat și central. Culmea, în acea zonă nu existau camere de luat vederi, iar presupusul ucigaș a intrat peste medicul stomatolog venit din Republica Moldova, după ce i-a dat femeii un telefon ca să-i deschidă și să-l primească. Ceea ce înseamnă că era vreun cunoscut. O fi fost crimă la comandă? Cine știe. Cert este că poliția brăileană l-a prins și încătușat. Iar nemernicul încă nu vorbește și nu s-a putut afla nimic despre motivul crimei.

CONSUMUL DE DROGURI, SCĂPAT DE SUB CONTROL. La mai toate festivalurile de muzică – vreo trei numai pe Litoralul Mării Negre – poliția a prins zeci, dacă nu chiar sute de consumatori și distribuitori de droguri de mare risc!

De sâmbătă, la Bonțida, județul Cluj, a început un alt Festival, intitulat Electric Castle. Cu toate că la Bonțida a plouat torențial preț de o oră, poliția și-a făcut datoria și a prins în flagrant distribuitori și consumatori de droguri!

Cu vreo lună-două în urmă, Preș. Klaus Werner Iohannis a pus pe ordinea de zi a unei ședințe a CSAT, dezbaterea situației drogurilor din România. Credeți cumva că s-a luat vreo măsură serioasă? Vă înșelați amarnic. Consumul de droguri a scăzut până la vârsta de 10 ani, iar comerțul cu droguri crește într-o veselie. Una aducătoare de jale amară și distrugerea tinerei generații și, poate, chiar a națiunii române!

ION PREDOȘANU