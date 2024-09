Ca la noi, la nimeni – Toate tunurile pe Geoană!

Motto: „Din orice direcție ar fi măsurat Geoană nu dispune de un punctaj care să-l califice pentru turul doi.” – Denisa Grega, Din ACTUALITATEA

Mai precis, acest motto este preluat dintr-un articol din „Actualitatea”, intitulat „Cotitura la care stă Mircea Geoană”. Cel mai vehement dintre contracandidații la Președinția României ai lui Mircea Geoană se dovedește a fi nimeni altul decât Marcel Ciolacu, președinte al Partidului Social Democrat, totodată și prim-ministru al României, supărat pe drept pentru un atac asupra sa venit tocmai de la Mircea Geoană, pe vremea când acesta încă mai deținea funcția de Secretar General Adjunct al NATO.

CIOLACU DIXIT: „VII ȘI SPUI CĂ EȘTI INDEPENDENT?” Cum aminteam și în simpelele note de joi, contracandidatul PSD la prezidențiale, Marcel Ciolacu, a lansat mai multe atacuri la adresa viitorului său contracandidat în cursa pentru Palatul Cotroceni, Mircea Geoană. Ca dovadă a durității atacurilor, Ciolacu l-a acuzat pe Geoană de ipocrizie.

„Ce nu-mi place la Geoană este ipocrzia. Tot ce a realizat în viața sa s-a datorat apartenenței la un partid, un sistem și o familie din care provine (tatăl său a fost generalul de armată Gheorghe Geoană, pare-se, de loc din Dăbuleni, județul Dolj, Președinte al Crucii Roșii din România până la așa-zisa Revoluție din Decembrie 1989!, n.m. I.P.). Domnul Geoană a fost susținut de PSD pentru funcții de premier, președinte al Senatului și alte poziții importante în statul român, precum Ambasador al României în Statele Unite ale Americii, la Washington, și apoi ministru de Externe al României. Nu poți tu să vii și să spui că ești independent (când a fost, de fapt, cel mai longeviv președinte al PSD!, n.m. I.P.). Independent de ce, de cine? Ai folosit sigla PSD, ai candidat și ai ajuns președinte la Senat, ai frost numit ministru de Externe și ai ajuns la NATO (pe o poziție care, de regullă, este a Statelor Unite ale Americii, n.m. I.P.), iar întreaga campanie ți-ai construit-o sub sigla NATO.

Acum vii și spui că ești independent? Nu contest faptul că este bine instruit și are o experiență de viață categoric de invidiat. Dar calitatea umană se vede în modul în care răspunzi și te raportezi la anumite situații. Eu sunt sincer și îmi doresc ca președintele României să fie un om sincer”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a mai adăugat că Geoană nu ar fi putut ajunge la NATO dacă nu era recomandat de premierul de atunci Viorica Dăncilă și de președintele României.

ANA BIRCHALL, ATAC LA BAIONETĂ! Căci așa e în campanie electorală. Ana Birchall, care aspiră și ea să candideze la Președinția României, îl acuză pe Mircea Geoană care și-a anunțat oficial intrarea în cursa pentru Cotroceni, că titlul cărții sale – „Bătălia pentru viitorul României” – este furat de la Adrian Năstase, care are o apariție numită „Bătălia pentru viitor”, apărută în anul 2.000. Nu este singura acuzație pe care Ana Birchall i-o aduce lui Mircea Geoană.

ION PREDOȘANU

P.S. LUI BIRCHALL I-A SCĂPAT ACUZAȚIA DE PLAGIAT COMISĂ DE GEOANĂ! Acuzațiile Anei Birchall nu sunt puține, dar pertinente. Totuși scapă una dintre cele mai grave: Plagiatul tezei de doctorat a lui Mircea Geoană după Rapoartele anuale ale președinților americani Bill Clinton și George W. Bush către Camera Reprezentanților. Plagiat în care nu folosește nici ghilimele și nici vreo altă referire la cei doi președinți ai Statelor Unite ale Americii, din perioada când Mircea Geoană se afla ca Ambasador la Washington. (Ion Predoșanu)