Ca la noi, la nimeni – Teama coaliției nechibzuite!

Motto: „Pentru a distruge patria, este suficient chiar și un singur răufăcător: au existat multe exemple în acest sens în istorie.” – Napoleon Bonaparte

Atâta vreme cât se afla în opoziție, Partidul Social Democrat a criticat multe din aberantele prevederi din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), în special aceea privind introducerea anapoda a unui procent maximal pentru pensii, acel 9,4% din Produsul Intern Brut, pentru o perioadă de 50(cincizeci!) de ani! La fel și cu închiderea unor termocentrale pe cărbune, așa cum au procedat guvernele de dreapta cu Iernut, Ișalnița și Mintia.

LA ALȚII DA, LA NOI BA! Numai că în vreme ce alte țări redeschid minele și termocentralele pe cărbune – cazurile Germaniei și Poloniei fiind concludente -, la noi se procedează exact pe dos. Complexul Energetic Oltenia mai avea și chiar mai are în funcțiune termocentralele Turceni și Rovinari, dar parlamentarii Coaliției de guvernare au votat în Parlamentul României ca acestea să fie închise în viitorul apropiat. Și nu ca ele să rămână în funcție până în anul 2035, așa cum au reușit alte state să obțină aprobarea Comisiei Europene.

Culmea prostiei! Și a slugărniciei. Nimeni de la Bruxelles nu a cerut României introducerea în PNRR a acelui indice blestemat ca pensiile să nu depășească 9,4% încă 50 de ani de acum încolo. Așa cum a promis, ministrul Muncii, Marius Budăi, s-a luptat și a convins Comisia Europeană că suntem în fața unei aberații, iar când a vizitat Bruxellesul, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a obținut de la președintele CE, Ursula von der Leyen, aprobarea să dispară acel indice dar să fie introdus un altul de disciplină financiară exemplară.

Cetățenilor României le este frică și de facturile la energia electrică, dra mai ales de explozia prețurilor la produsele alimentare de bază și la produsele industriale în genere. Pentru plafonarea prețurilor la produsele alimentare nu s-a intervenit cu nimic. Fie din teamă, fie din nepriceperea guvernanților.

EXEMPLUL UNGARIEI. Am fi putut lua exemplul vecinilor noștri de la Vest. Ungaria a impus miercuri noi plafonări de prețuri la alimente în aceeași zi în care au fost publicate o serie de date oficiale care arată că rata anuală a inflației în luna octombrie a crescut cu un punct procentual, până la 21,1%, iar prețurile au explodat, după cum transmite agenția Reuters.

În luna februarie a acestui an, Executivul de la Budapesta a impus un preț maximal la lapte, zahăr, făină, ulei de floarea soarelui, carne de porc și de pui, în încercarea de a proteja gospodăriile de creșterea costurilor, iar ulterior au fost plafonate și prețurile la carburanți și ratele la creditele ipotecare.

În vremea aceasta, Banca Națională a României(BNR) anunță că scumpirile se vor ține lanț. Inflația ar fi de 15,9% acum și va rămâne la un nivel ridicat până în primele luni ale anului 2024, cândva începe să scadă.

ȘEDINȚA ULTIMEI ȘANSE? Coaliția a avut miercuri, după amiază, o ședință în care urma să decidă ce se va întâmpla cu pensiile de la 1 ianuarie 2023. Partidul Social Democrat dorea ca acestea să crească cu11,92%, iar pretinsul Partid Național Liberal cerea o măîrire cu 15%. Impactul bugetar ar fi de 12 miliarde de lei în cazul propunerii social-democraților și de 16 miliarde de lei pentru creșterea cerută de pretinșii liberali.

Tot ieri, ședința coaliției de guvernare trebuia să stabilească probleme spinoasă a crizei din energie. PSD dorea o reglementare a tarifului cu păstrarea tarifului la cei care consumă lunar sub 100KWh, respectiv până la 255 de KWh, iar la consumatorii casnici ce depășesc acestă ultimă cifră să se aplice un preț de 1,3 lei pe KWh și prețul de 1 leu în cazul IMM-urilor.

Cei din pretinsul PNL mimează gândirea pe mai departe și nu și-au exprimat anterior ședinței coaliției vreo propunere.

ION PREDOȘANU