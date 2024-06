Motto: „Indiferent dacă ne așteaptă o soartă mai rea sau una mai bună, a acționa nedrept este întotdeauna o greșeală și o rușine.” – Platon

În ultima vreme, circulă tot felul de scenarii privind viitorul Coaliției de guvernare formată din Partidul Social Democrat și din cei ai pretinsului Partid Național Liberal. Cele mai multe variante provin din interiorul pretinsului PNL, care-au uitat cum, cu ani în urmă, le-a căzut guvernul prin moțiune de cenzură și doar mâna întinsă de Partidul Social Democrat i-a ținut la suprafață, prin formarea unei coaliții PSD-PNL, una între un partid de centru-stânga și unul bănuit a fi de dreapta.

S-a vorbit mult despre nevoia de stabilitate și am avut o stabilitate necesară pentru o Românie ce se află și acum cu războiul la graniță, după invazia armatei Federației Ruse asupra Ucrainei. Stabilitate încă avem și acum, dar parcă este una nesigură.

CALENDARUL ELECTORAL, BĂTUT ÎN CUIE, ÎN MARTIE! Mai ales că pretinșii liberali își schimbă opiniile aproape de la o săptămână la alta și nu-și respectă cuvântul dat. Au mai venit și alegerile locale și cele europarlamentare, comasate cu acordul ambelor partide aflate la guvernare. Ce-i drept, prin luna martie avuseseră loc niște înțelegeri și, de dragul stabilității – zic ei – se vorbea despre o coabitare la guvernare pentru vreo două mandate.

SOCOTEALA DE ACASĂ NU SE POTRIVEȘTE CU CEA DE LA URNE! Marea supărare a venit din faptul că PSD și PNL își făcuseră calculele ca prin listele comune la alegerile europarlamentare să obțină un procentaj de 50%, dar nu a ieșit decât 48%!

Prin luna martie se aprobase și un calendar electoral pentru întregul an 2024, cu alegeri prezidențiale în 15 septembrie, primul tur, și 29 septembrie turul al doilea. Iar în 9 decembrie, fuseseră bătute în cuie alegerile parlamentare. Numai că, programarea celor două tururi de alegeri prezidențiale în luna septembrie ținea seamă de faptul că Preș. Klaus Werner Iohannis se înscrisese în cursa pentru funcția de Secretar General al NATO. Mă rog, dacă nu-i ieșea treaba cu NATO, nicio funcție importantă la Bruxelles nu i-ar fi picat rău președintelui Iohannis. Deocamdată, nu i-a ieșit nici una, nici alta și se pare că nu-i convine să părăsească Tronul din Palatul Cotroceni înainte de terminarea mandatului. Chiar dacă, între timp, și-a depus și dosarul de pensionare.

VISURILE LUI IOHANNIS, SPERANȚELE LUI CIUCĂ. Dacă ar fi avut succes ba la NATO, ba la Bruxelles, apăruse și varianta cu Nicolae Ciucă președinte-interimar al României, mai ales că președintele Partidului Național Liberal deține și funcția de Președinte al Senatului, adică al doilea om în stat.

ȘI A TREIA ȘEDINȚĂ A COALIȚIEI, TOT UN EȘEC! Marți, când se zice că ar fi trei ceasuri rele, a fost programată o a treia ședință a Coaliției de guvernare, cu scopul de a stabili noi date ale alegerilor prezidențiale. De ce? Pentru că pretinșii liberali s-au sucit și răzgândit. Cică nu ar fi bine, întrucât în luna august nu se poate face campanie electorală! Măi să vezi? Alt argument pueril era acela că alegerile prezidențiale din septembrie ar fi dat peste cap procesul de învățământ. Cum așa? Doar se știe că în primele zile ale începutului de an școlar nu prea se face carte.

După cele două ședințe ale coaliției, de săptămâna trecută, soldate cu eșec, a urmat cea de marți, 25 iunie, cu același rezultat. Deci, tot eșec! Coaliția se reunește, din nou, vineri. PSD mizase pe înțelegerea din luna martie și nu avea de unde să știe de răzgândacii pretinși liberali. Care acum vor altceva.

ULTIMATUMUL PSD! Pierzându-și răbdarea, social-democrații le-au transmis pretinșilor liberali un ultimatum. Ei i-au cerut ministrului de Interne, ca până vineri să vină cu două proiecte de Hotărâri de Guvern, una cu primul tur al alegerilor prezidențiale pe 15 septembrie și a doua cu primul tur pe 29 septembrie, urmând, firesc, ca al doilea tur să fie, în acest al doilea caz agreat și propus chiar de pretinsul PNL pe 13 octombrie!

Are dreptate Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, când zine: „Colegii liberali au venit cu un nouă propunere – 20 septembrie pentru turul unu, dar nu putem fi de acord. Rămâne ca domnul Predoiu să vină cu o propunere de HG, fie cu primele date, fie cu 29 septembrie-13 octombrie, turul doi. PSD nu poate fi de acord cu transformarea săptămânală a calendarului electoral.”

Așa că, ieri, adică marți, liderii coaliției nu au stabilit datele alegerilor prezidențiale. „Nu putem pentru că unii s-ar putea să nu ajungă în turul doi, să modificăm data alegerilor în funcție de aceste dorințe”, adaugă el. (…) “Încă cred că, din perspectiva colegilor liberali, onoarea e destul de importantă și vor ține cont de ceea ce au spus. (…) Eu nu cred că se va rupe această coaliție”, a mai spus social-democratul Lucian Romașcanu.

ION PREDOȘANU