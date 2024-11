Ca la noi, la nimeni – Și mai rele, dar și bune!

Motto: „Decât multe și toate rele, mai bine una și bună; Cei mulți n-așteaptă pe cei puțini; Munca lungește viața, iar lenea o scurtează; Muncește la tinerețe, ca să ai la bătrânețe.”

Proverbe românești

Voi încerca să fac o trecere în revistă a unor vești bune, dar și a altora ceva mai rele. Sigur, nu voi izbuti o selecție a tuturor veștilor bune și rele, dar mă încumet să prezint vreo câteva.

CREȘTERE ECONOMICĂ SUBSTANȚIALĂ, ÎN 2026! Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, s-a dovedit a fi un om serios. Cel puțin până acum. Câciu anunță o creștere economică substanțială, așa cum aminteam, pentru anul 2025. Și va explica de ce el a numit această creștere economică prin investiții drept Regula de Aur. Deci promite că ne vom bucura de o creștere economică mult mai mare decât în acest an, evidențiind importanța investițiilor în creșterea economică pe care România o va avea anul viitor.

„Există o regulă peste care trecem foarte ușor. Este vorba despre Regula de Aur a unui buget care să fie ajustat în mod natural, adică viteza de creștere a cheltuielilor să fie sub viteza de creștere a veniturilor. Asta trebuie avut în vedere, fără să trebuiască să faci ajustări pe partea de venituri fiscale, altele decât cele care vin din creșterea colectării.

Nu mai trebuie crescute cheltuielile mai mult decât cresc veniturile statului, decât crește economia. Asta e Regula de Aur a oricărui buget care se ajustează în mod corespunzător,” a precizat Adrian Câciu.

„Autostrada Moldovei, care va fi dată în folosință începând cu finalul acestui an (tronsonul Ploiești-Focșani) va facilita dezvoltarea economică a zonei, dezvoltare ce se va regăsi în creșterea economică de anul viitor”, a mai adăugat ministrul Adrian Câciu.

COPIII DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA, ÎMPREUNĂ. Un număr de 40 de copii din România și Republica Moldova, cu vârste între 10 și 15 ani, își vor prezenta, pe 23 noiembrie, proiectele de robotică în cadrul Târgului național de Știință „CODE Kids – 2024”, organizat de Fundația Progress la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, după cum informează un comunicat de presă al organizatorilor, remis AGERPRES.

PIERDERI DIN PRICINA ÎNTÂRZIERII RECICLĂRII MASELOR PLASTICE. România pierde anual miliarde de lei pe plasticul care nu este reciclat. Ce-i drept, nu demult, a început o reciclare serioasă, care deja a dat bune rezultate. Ceva mai optimist din fire decât mine, de pildă, ministrul Mediului, Mircea Fechet, vrea să vadă cifrele ce se vor obține anul viitor, adică la finele lui 2025. Pierdem enorm din pricina plasticului nereciclat. Dar garanția-reciclarea începe să funcționeze. Nu mai există pet-uri aruncate aiurea sau pe marginea drumului.

CREȘTERA SALARIULUI MINIM BRUT, DE LA 1 IANUARIE 2025. Președintele Klaus Iohannis a semnat ieri decretul privind introducerea salariului minim european în România, care va ajunge la 4.050 de lei brut, începând cu data de 1 ianuarie 2025. Ultima majorare a salariului minim brut a fost la 1 iulie 2024, când salariul minim brut a ajuns la suma de 3.700 lei. Suntem, totuși, departe de salariul minim european, ceea ce se vede și în nivelul de trai mai scăzut al românilor față de țările occidentale.

ION PREDOȘANU