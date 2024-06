Ca la noi, la nimeni – Și mai bune și mai rele!

Motto: „Decât multe și toate rele, mai bine una și bună; Cei mulți n-așteaptă pe cei puțini; Munca lungește viața, iar lenea o scurtează; Muncește la tinerețe, ca să ai la bătrânețe.”

Proverbe românești

Să începem, totuși, cu o veste foarte bună, din domeniul culturii. Celebrul chitarist american Al Di Meola revine în România, pe 3 iunie, ora 20:00, când va susține un super-show, la Sala Palatului din București, unde va concerta în duet împreună cu bunul lui prieten – Ovidiu Lipan-Țăndărică, fostul toboșar al formației Phoenix, creată cu foarte mulți ani în urmă de timișoreanul Nicu Covaci.

AL DI MEOLA, CELEBRUL CHITARIST AMERICAN – UN AMBASADOR AL ROMÂNIEI ȘI AL MEDICILOR ROMÂNI! Colaborările de excepție pe care le-a avut, de-a lungul anilor, cu cele mai reprezentative figuri ale muzicii contemporane, printre care se numără Chick Corea, Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Colins, Santana, John McLanghlin, Jimmy Page, Stevie Wonderi i-au adus renumele mondial și titlul de „pionier al muzicii instrumentale interpretate cu sufletul!

Un motiv în plus pentru iubitorii genului să vină să îl vadă și să-l asculte live astă-seară la Sala Palatului.

Celebrul chitarist american revine în România, cum spuneam, pe 3 iunie pentru un nou concert, la mai bine de o jumătate de an de când a fost nevoit să întrerupă un spectacol la Arenele Romane, în urma unui infarct. Meola a fost dus atunci la Spitalul Bagdasar Arseni, în jurul miezului nopții, iar medicii români i-au montat 4 (patru) stenturi la inimă și a părăsit țara noastră într-o stare de sănătate bună.

Concertul din 3 iunie, ora 20:00, de la Sala Palatului din București va fi marcat de două momente speciale: unul fiind un tribut-omagiu adus medicilor care i-au salvat viața la finalul anului trect, iar cel de-al doilea îl reprezintă un duet pe care-l pregătește de ceva vreme împreună cu prietenul său Ovidiu Lipan-Țăndărică.

FIERBERE ÎN MAI TOATĂ EUROPA. Am intrat în săptămâna ce se încheie cu duminica alegerilor locale și europarlamentare, un fel de „Duminica vindecării orbului”, în care vom afla dacă lume românească s-a mai dezmeticit și va ști ce să aleagă. Dar despre cum vom vota duminica viitoare mai avem timp de discutat, nu-i așa? Nu numai la noi sunt tensiuni înaintea alegerilor comasate din 9 iunie. Este o fierbere în mai toată Europa înainte de alegeri. Vom avea vreme să vorbim și despre pericolele care există pentru România. Așa de pildă, în duminica de ieri s-au înregistrat îmbrânceli și înjurături la Drobeta Turnu Severin, între un membru al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și pretinsul Partid Național Liberal. Motivul? Un deputat AUR a fost racolat de pretinsul PNL!

NOI PENTRU CINE ȘI PENTRU CE VOTĂM? Și totuși, duminica viitoare vom vota pentru alegerile locale și pentru alegerile europarlamentare, care au fost comasate prin grija Partidului Social Democrat, dar și a pretinsului Partid Național Liberal. Probabil, și din pricina comasării celor două feluri de alegeri – locale și europarlamentare – dezbaterile au lipsit cu desăvârșire!

Avea dreptate profesorul și analistul politic Bogdan Teodorescu să constate, amar, că tema ar fi Europa sau non-Europa!” Dar, cum aminteam, PSD și pretinsul PNL au scos această temă din dezbatere. A cam lipsit și tema păcii ori a sprijinului țărilor membre ale Uniunii Europene pentru Ucraina. Teme susținute numai de UE!

ION PREDOȘANU