Ca la noi, la nimeni – Se spulberă visele Alianței PSD-PNL?!

Motto: „Prostia omenească – o pacoste sau o binefacere.” – Constantin Rotaru

Îmi făcusem alte planuri pentru a scrie simplele note de astăzi. Nu știu dacă-și mai au rostul o mare parte dintre ideile la care mă gândeam să mă opresc. O știre difuzată ieri, după orele 14:00, de către postul de televiziune Antena 3 CNN, m-a bulversat pur și simplu. Și, desigur, această știre mi-a dat planurile total peste cap!

CANDIDATUL COMUN PSD-PNL LA PRIMĂRIA GENERALĂ A BUCUREȘTILOR – MEDICUL ȘI OMUL CĂTĂLIN CÂRSTOIU AMENINȚĂ CĂ S-AR PUTEA RETRAGE DIN CURSĂ! Marțea cu cele trei ceasuri negre a avut parte și de un eveniment mai puțin dorit. Las la o parte că anunțarea candidaturii lui Cătălin Cârstoiu, medic ortoped reputat, decan al unei Facultăți de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, cu cărți și tratate de specialitate în domeniu, cu titluri științifice valoroase, apreciat cu diplome și medalii ale statului român, s-a produs extrem de târziu. Vreme în care, actualul primar general al Bucureștilor, Nicușor Dan, susținut în precedentele alegeri de către pretinsul Partid Național Liberal și de USR (Uniunea Sabotați România), este și în funcție, dar și în campanie electorală. Merge prin parcuri, pe unele șantiere începute de pe vremea mandatului de primar general al Capitalei deținut de Gabriela Firea. Iar Cristian Popescu-Piedone este și primar în funcție la sectorul 5, așa cum a fost și la sectorul 4, și are o strategie a lui, pozând în bucureșteanul tipic. Care știe să meargă cu roaba, știe să mănânce pe iarbă și să bea o bere cu constructorii, ori să meargă prin piețe. Așa cum umbla prin piețe și-n vremea în care și-a câștigat renumele de Piedone! Practic, bucureșteanul Cristian Popescu-Piedone, fost bucătar la restaurantele Olimp și la Mărul de Aur este la el acasă și își făcea campanie.

ÎNTÂLNIRE DE TAINĂ, DECONSPIRATĂ DE „NEÎNȚELESUL” CĂTĂLIN CÂRSTOIU. Marți, medicul și Omul Cătălin Cârstoiu se pare că a avut o întâlnire cu Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, și cu Nicolae Ciucă, președintele pretinsului Partid Național Liberal. Atunci când fusese lansat drept candidat la alegerile pentru demnitatea de primar general al Bucureștilor, medicului Cătălin Cârstoiu i se promisese că va avea sprijinul celor două mari partide, iar consilierii săi politici vor fi Gabriela Firea, președintele organizației PSD București, și Sebastian Burduja, președintele organizației PNL București. Simțind, probabil, că este lăsat singur să se descurce, probabil că medicul Cătălin Cârstoiu – independent din punct de vedere politic – s-o fi plâns că nu poate și nu are timp să recupereze distanța care-l desparte de Cristian Popescu-Piedone și de Nicușor (Plicușor/Mucușor) Dan în sondaje și a cerut sprijin politic. Se pare că nu a fost nici auzit, și nici ascultat, din moment ce a ieșit de la acea întâlnire descurajat și trist. Ba mai mult, Cătălin Cârstoiu a declarat: „Nu exclud o retragere!” Ceea ce era de așteptat.

Gabriela Firea, o fire orgolioasă nu iartă faptul că n-a fost desemnată domnia sa drept candidat din partea PSD la alegerea pentru funcția de primar general al Capitalei, așa cum se pregătise în ultimii aproape patru ani. Cât îl privește pe Sebastian Burduja, celălat consilier politic al candidatului Cătălin Cârstoiu, el este președintele organizației PNL București și, totodată, ministrul Energiei, dacă nu cumva mă-nșel. Oricum nu l-a ajutat cu nimic pe candidatul Cătălin Cârstoiu, fie că e ocupat la minister ori pentru că și el se simte nedreptățit că n-a fost desemnat să candideze.

VISE NEÎMPLINITE, VISE IREALIZABILE. Indiferent ce decizie va lua personal prof. univ. dr. Cătălin Cârstoiu, șansele alianței PSD-PNL de a cuceri Primăria Generală a Bucureștilor scad drastic. Timpul trece, iar Cristian Popescu-Piedone și Nicușor Dan au avantaje nu numai în sondaje.

Iar Alianța PSD-PNL își făcea calcule că dacă vor câștiga Primăria Generală a Capitalei, nimic nu le va sta în cale, cu gândul că tot împreună merg la alegerile prezidențiale – din 15 și 29 septembrie -, dar și la alegerile parlamentare din 8 decembrie.

Vise taică, vise… Așa cum se spune pe la mine pe la țară, în Peștișanii Gorjului.

ION PREDOȘANU

P.S. CU POȘTAȘII SE-NGROAȘE GLUMA. La început a fost o grevă a poștașilor din județul Cluj, iar de la București au fost trimiși poștași să rezolve problemele. Apoi greva a cuprins 30 de județe, iar mai nou, de marți, este grevă generală. Guvernul a promis că le va crește salariul poștașilor cu 390 de lei, în două tranșe. Numai că Grivei n-a fost de acord! (Ion Predoșanu)