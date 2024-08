Ca la noi, la nimeni – Scandalurile din Coaliție continuă!

Motto: „Cred că va exista suficientă înțelepciune să funcționeze (Coaliția PSD-PNL, n.m. I.P.).” – Președintele Klaus Iohannis

Am folosit un citat, ce-i drept mai vechi, din spusele președintelui Klaus Iohannis, cam de prin luna iulie, despre scandalurile din Coaliția PSD-PNL, și nu un aforism de-al domniei sale. Întrucât Preș. Klaus Werner Iohannis este de obicei tăcut și nu-l bănuiesc capabil să creeze aforisme. Atunci când domnia sa s-a referit la scandalurile din coaliția de guvernare a strecurat un sâmbure de adevăr.

SFATUL LUI IOHANNIS NU-I O RECOMANDARE? Și anume, referindu-se la Coaliția PSD-PNL, că, până după alegerile prezidențiale, „va exista suficientă înțelepciune să funcționeze.” Și iată că ea funcționează, cu toate înțepăturile – când dintr-o parte, când din cealaltă -, fără a putea zice că nu ar putea funcționa cu mult mai bine dacă liderii reprezentativi ai celor două partide de guvernare și-ar vedea de treburile lor. Adică, de buna administrare a țării!

Președintele Iohannis mai spunea că PSD și PNL trebuie să coabiteze, în ciuda certurilor din ultima perioadă, atacuri care ar putea continua până la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, cu turul al doilea în decembrie. Am putea zice că a fost vorba de un sfat-recomandare!?

SĂPTĂMÂNA DE FOC SAU A RECONCILIERII? Din păcate, toată luna august va fi una de foc cu caniculă și secetă prelungită. Dar, și din punct de vedere politic, ne-am putea aștepta la o săptămână de foc! Este anunțată o ședință a Coaliției, prima după ce au apărut fotografiile cu Marcel Ciolacu și Mircea Geoană la aceeași masă, față-n față, la ziua de naștere a celebrului jurnalist și om de televiziune Marius Tucă.

Pe surse, se zice că, totuși, chiar dacă nu vom avea o ședință a Coaliției PSD-PNL, ar fi posibilă o întâlnire între liderii celor două partide aflate la guvernare. Adică, o întrevedere între Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat și prim-ministru al României, și Nicolae Ciucă, președintele pretinsului PNL și, totodată, președinte al Senatului României. Ce va fi, vom trăi și vom vedea!

NICOLAE CIUCĂ A ÎNCEPUT NEGOCIERILE CU AȘA-ZISA DREAPTĂ. Aș putea spune că, de fapt, le-a început cu stângul. Adică, se împotmolește în fața pretențiilor exagerate și, uneori, absurde ale șefilor partidulețelor cu care-ar dori să facă o alianță de dreapta. Primul partid contactat este Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban. Iar Orban vrea, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 locuri pe listele de parlamentari, locuri eligibile de deputați și de senatori. Mai apoi, șefii partidulețelor curtate de Nicolae Ciucă ar mai dori ieșirea PNL de la guvernare, deci ruperea de PSD, dar și îndepărtarea de președintele Iohannis. Când l-am auzit pe Eugen Tomac, președintele PMP, că are asemenea cerințe m-a pufinit râsul!

Iar Elena Laszcony, ajunsă, cum-necum, președinte peste USR (Uniunea Sabotați România!) este de-a dreptul obraznică. Pe lângă condiția amintită, ca PNL să se rupă de PSD și să se îndepărteze de președintele Klaus Iohannis, mai are și o altă pretenție nerușinată. Elena Lasconi (de fapt, Laszcony) dixit: „Eu pot fi liderul dreptei, nu Nicolae Ciucă!” Despre Ciucă mai zice că „e doar o mimare. Ciucă nu vrea să discute cu dreapta”. Asta când toată lumea știe că la alegerile locale, USR – care făcea parte din alianța Dreapta Unită – a obținut cel mult 7-8% din voturile electoratului român!

ION PREDOȘANU

P.S. SUBMARIN RUSESC SCUFUNDAT. Ucrainenii au scufundat un submarin rusesc ce se afla la reparații într-un port din Peninsula Crimeea, după ce tot ucrainenii îl avariaseră! (Ion Predoșanu)