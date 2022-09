Ca la noi, la nimeni – Scandaluri în coaliție!

Motto: „Eu sunt ministrul Muncii și celor care muncesc acum, sunt ministrul Muncii celor care au muncit până acum și nu mi se pare corect ca într-o țară civilizată cei care au muncit și cei care muncesc să se zbată în sărăcie.”

Marius Budăi, Declarație făcută joi, la Parlament

Partidul Național Liberal s-a inflamat până peste poate la declarațiile ministrului Muncii, Marius Budăi, despre propunerile făcute de acesta în legătură cu posibilitatea ca, de la 1 ianuarie 2023, pensiile să fie majorate cu 10%, iar salariul minim să ajungă de la 2550 lei la 3.000 de lei. Pretinșii liberali au ținut și o ședință de urgență a conducerii, miercuri după amiază, la finalul căreia prim-ministrul Nicolae Ciucă, totodată și președinte al PNL, s-a exprimat că este ultima dată când acceptă asemenea declarații, referitoare la pensii și salarii, fără ca propunerile respective să fi fost discutate în ședințele coaliției de guvernare.

NICI MARIUS BUDĂI NU SE LASĂ! Poziția prim-ministrului Nicolae Ciucă, elegantă ce-i drept, a mai potolit scandalul din coaliție, iscat de contrele dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Nici Marius Budăi, ministrul Muncii nu s-a lăsat mai prejos și le-a dat o replică contestatarilor săi din PNL.

„Am acordul Partidului Social Democrat pentru majorarea pensiilor cu 10% și a salariului minim la 3.000 de lei. Trag nădejde ca în urma discuțiilor din coaliție să se ia o decizie în acest sens. Spre binele cetățenilor,” a spus, între altele Marius Budăi. Și cum sunt doar variante de lucru, nici eu nu pricep de ce s-au inflamat așa de tare unii pretinși liberali!

Oricum, știam dinainte că aceste propuneri se bazează pe niște analize și simulări, iar Adrian Câciu, ministrul social-democrat al Finanțelor Publice anunțase și el că în Bugetul pe anul 2023, care va fi adoptat la finele anului în curs, vor fi bani pentru aceste măriri.

Oftica unor lideri liberali vine din faptul că ei pretind, ce-i drept, că social-democrații și-ar face publicitate prin aparițiile lor la posturile de televiziune.

Deocamdată, vrem nu vrem, trebuie să recunoaștem că există o fisură de lucru între PSD și PNL. În plus, Partidul Social Democrat nu vrea să-și asume gravele erori ale guvernelor de dreapta conduse de Orban Ludovic și Florin Cîțu.

VRĂJELI ȘI AMÂNĂRI. Oricum am lua-o, contextul este extrem de dificil și România este obligată să facă față mai multor crize spre a ieși țara din iarna ce se anunță și ea foarte grea. Prețurile tot cresc, inflația probabil că a ajuns la 17%, dacă nu chiar la 20% și veniturile cetățenilor României nu au cum să crească dacă parteneriide coaliție ai social-democraților, pretinșii liberali nu-și vor da acceptul.

Vrăjeala cu o nouă Lege a salarizării și cu o altă Lege a pensiilor, care deși există nu se mai aplică de ani de zile, nu ține, iar oamenii necăjiți se vor revolta. Un protest apropiat și anunțat este cel organizat de Alianța pentru Unirea Românilor(AUR), prin energicul lor lider, George Simion.

Plafonarea și compensarea prețurilor la energia electrică stabilită până pe 31 martie 2023, nu este o măsură bună. Ci una care mai rău încurcă și duce la găuri în Bugetul de stat al României pe perioada ce vine, adică până în primăvara viitoare.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ PE ENERGIE, AMÂNATĂ? O ședință a Guvernului pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență, pentru stabilirea prețului la energia electrică, trebuia să aibă loc miercuri și s-a amânat pentru joi.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă s-a arătat a fi un mare patriot prin neacceptarea formei superficiale a ordonanței prezentată de ministrul catastropfal al Energiei, Virgil Popescu, căruia i-a cerut imperativ să vină cu una în care să să nu fie păgubită economia națională.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă dorește ca această OUG pe energie să fie adoptată săptămâna viitoare, iar tupeistul de Virgil Popescu vrea peste două săptămâni!

Chiar și așa, social-democrații solicită demiterea lui Virgil Popescu, căruia – după cum se vede treaba – nu-i pasă de nimeni și de nimic. Are, probabil, susținere mult mai înaltă sau din străinătate!

ION PREDOȘANU