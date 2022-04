Ca la noi, la nimeni – Săptămâna Luminată și semnele bune ale lui Ciucă!

Motto: „Ca să distrugi economia unei țări nu trebuie să-i bombardezi fabricile. Mai bine i le cumperi la preț de nimic, negociind cu statul ei corupt, într-un climat de „pace și colaborare”. După care le vinzi la fier vechi, asigurându-ți piața de desfacere. Și ca să fii sigur că nu se mai ridică niciodată, pune-i în cârcă povara unor credite externe, contractate de la băncile tale.” – Valeriu Butulescu(2010)

Pe dramaturgul, traducătorul, eseistul și aforistul Valeriu Butulescu, târgujian stabilit la Petroșani, cu armele și bagajele sale, membru al Uniunii Scriitorilor din România l-am cunoscut cu mai mulți ani în urmă.

Și toate acestea grație amicului comun Adrian Frățilă, poet din capitala Gorjului, el însuși membru al Uniunii Scriitorilor români, care mi-a dat un telefon. Dragul de Adi m-a întrebat dacă nu aș dori să-l însoțesc la Petroșani, el fiind invitat de Maestrul Valeriu Butulescu la premiera piesei Infinitul Brâncuși, ce se juca într-o sâmbătă seară pe scena Teatrului Dramatic I.D. Sârbu din Petroșani. De atunci, caut și citesc aforismele talentatului Valeriu Butulescu, chiar dacă motto-ul ales azi este mai mult o constatare tristă și adevărată despre ce-a pățit România după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989.

Generos din născare, bunul amic Adrian Frățilă m-a luat cu autoturismul domniei sale din Peștișani și m-a readus acasă în aceeași seară.

După sărbătorirea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de luni am intrat în Săptămâna Luminată. Din care mai avem acum, când scriu aceste simple note, numai trei zile.

Vinerea Scumpă sau Fântânița este în contrast direct cu Vinerea Patimilor, de dinainte de Paște. Legenda spune că Maica Domnului a construit o fântână care avea apă doar în Vinerea Scumpă. Apa sa era dătătoare de viață, motiv pentru care vinerea din Săptămâna Luminată se numește și Fântânița.

Sâmbăta Luminată este singura zi după Paște în care nu se fac parastase, întrucât morții vor fi pomeniți luni, după Duminica Tomii. Totodată, în a șasea zi după Paște nu se îngenunchează, oamenii nu fac mătănii, ci doar se închină. Asta și păentru că Iisus Hristos nu-i vrea pe oameni în umilință, ci să se îndrepte spre căință.

La mine, la Peștișani, enoriașii bisericii Preotului Paroh Radu merg la biserică cu coșurile pline de bunătăți, slujba nu durează prea mult, după care se merge la Cimitirul din Peștișani, iar Părintele Radu trece pe la toate mormintele strămoșilor, le stropește cu apă sfințită și cu vin, iar apoi se dă de pomană. Și mai sosesc și lăutarii, de data aceasta probabil din Brădiceni, întrucât la Peștișani nu mai sunt lăutari.

SEMNE BUNE DE LA PRIM-MINISTRUL CIUCĂ. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, joi, că Guvernul va aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia, care va face „ușor-ușor” tranziția de la cărbune la gaze și își va spori producția.

„Este foarte important de finalizat și de concretizat acest buget pentru că am avut discuții cu conducerea complexului și am stabilit ca, în cel mai scurt timp, și există acest angajament, să sporească producția de energie și, în felul acesta, practic îndeplinim două obiective: în termen scurt să putem să beneficiem de exploatarea și punerea în folosință a capacităților complexului, iar pe de altă parte să continuăm procesul de modernizare și să îndeplinim cerințele de decarbonizare în acest proces de obținere a energiei electrice”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Guvern, de joi.

CEO VA RENAȘTE. Acesta a anunțat că prin alocarea a 1,2 miliarde de euro din fondul de modernizare „ușor-ușor” Complexul Energetic Oltenia va face tranziția de la cărbune la gaz și, totodată, își va spori capacitatea de producție de la 1.200 la 1.900 Megawați. Este un demers important să continuăm procesul prin care să realizăm obiectivul de asigurare a independenței energetice a țării noastre”, a adăugat Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU

P.S. INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE, ÎN CREȘTERTE. Tot prim-ministrul Nicolae Ciucă a mai declarat: „România este o țară stabilă și investitorii pot să vină în țara noastră, de altfel au și venit. Avem o creștere a investițiilor străine directe cu 19% în primele două luni ale anului”! (Ion Predoșanu)