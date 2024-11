Ca la noi, la nimeni – Săptămâna decisivă, dinaintea alegerilor!

Motto: „Fără școală să nu se aștepte nimeni nici la părinți buni, nici la fii buni, și prin urmare nici la stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit.” – Ion Heliade Rădulescu (1802-1872)

Am intrat în ultima săptămână dinaintea celor două duminici consecutive cu alegeri prezidențiale – în 24 noiembrie și-n 8 decembrie -, având la mijloc, adică pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, alegerile parlamentare. Practic, va fi o schimbare totală de putere.

GRIJILE CANDIDAȚILOR LA PREZIDENȚIALE, ALTELE DECÂT GRIJILE ROMÂNILOR! Candidații la alegerile prezidențiale – vreo 14 la număr – nu se bat în idei valoroase și în programe electorale, cum ar fi fost de așteptat. Ei, mai degrabă, se înțeapă cu acuze, de cele mai multe ori nedovedite, ba chiar uneori se și jignesc de parcă altă treabă mai bună nu ar avea.

Pur și simplu, „candidații nu se ocupă de programele lor, nu se ocupă de războiul pe care-l avem la graniță, adică nu se ocupă de nimic”, vorba analistului politic Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice (GIP) și fost consilier prezidențial al președintelui Emil Constantinescu.

Și, uite-așa, am intrat în săptămâna decisivă dinaintea turului unu al alegerilor prezidențiale. Iar săracul alegător nici nu știe bine dacă vreunul dintre candidații la alegerile prezidențiale se va ocupa și de el, de grijile și marile lui nevoi. Poate și din această pricină, nu mai puțin de 38% dintre cei cu drept de vot sunt încă nehotărâți!

CINE-A FOST MAI BUN LA ȘCOALĂ: NICOLAE CIUCĂ SAU GEORGE SIMION? Dintre toți candidații la alegerile prezidențiale, singurul care-a fost membru PCR este președintele Noului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă, președinte al Senatului României, și general în rezervă. El, care-a fost la guvernare, ocupând inclusiv funcția de prim-ministru și fiind încă aliatul la guvernare al Partidului Social Democrat, copiindu-l pe adevăratul BOSS al Noului Partid Național Liberal – președintele României, încă în funcție, îi face cu ou și cu oțet pe social-democrați. Îi face ba urmașii comuniștilor lui Ion Iliescu, ba „ciuma roșie” sau mai știu eu cum îi vine lui la gură!

În vreme ce acela care se visează Președintele României, generalul în retragere Nicolae Ciucă, și se mai laudă că a fost șef de promoție al Academiei Militare, unde-a învățat să bată pasul de front și să spună „Am înțeles! Să trăți!”, îi aducem aminte că am stat de vorbă cu un coleg de-al său din Școala Generală de la Plenița și am aflat că, pe acolo, n-a fost vreun elev „eminence”, ba dimpotrivă. Așa se explică și faptul că a ales să meargă la Liceul Militar din Craiova, unde se intra mai lesne, nu ca la liceele teoretice din acea perioadă. Ba chiar era vorba să ai parte numai de un dosar bun, viitorii elevi fiind cam omul și locul, primind soldă încă din primul an de elev al Liceului Militar din Craiova.

Candidatul la alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă este susținut de pretinsul Nou Partid Național Liberal și, bineînțeles, de Preș. Klaus Werner Iohannis!

În majoritatea sondajelor de opinie, contracandidatul domniei sale, Marcel Ciolacu, premier și președinte al PSD, este pe locul unu și pare că are asigurat locul pentru finala prezidențială, adică în turul II, al alegerilor prezidențiale! O bună parte a sondajelor de opinie care răspund la întrebarea cu cine ați vota dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminică, îl dau, cum spuneam, pe Marcel Ciolacu ca ocupant al locului I. Iar Nicolae Ciucă are parte și de clasări mult mai modeste, fiind cel mai adesea pe locurile patru-șase!

AI CARTE, AI PARTE! S-a creat un scandal monstru cu un caz neelucidat complet, conform căruia George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), ar intra în turul II. Și trebșoara asta nu-i pică bine Noului PNL și, mai ales, candidatului la alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă.

Totuși, dacă ne-am lua după școala pe care a făcut-o, George Simion a fost șef de promoție al Facultății de istorie a Universității Alexandu Ioan Cuza din Iași, masterand la aceeași facultate, tot ca premiant. Așa că, de bine de rău, studiul Istoriei Neamului Românesc l-a format pe George Simion ca pe un patriot adevărat și, fără rușine, chiar naționalist. Oare ce e rău în chestiunea aceasta?

ION PREDOȘANU