Ca la noi, la nimeni – România, ofensivă economică în Quatar, Israelul – răspuns militar și o „ofensivă diplomatică”!

Marți, circula zvonul că prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, urma să facă o vizită de lucru în statul Quatar. Având în vedere că în Qatar domiciliază lideri ai Hamas, iar Statul Qatar este unul dintre importanții sponsori ai organizației teroriste Hamas, se putea crede că premierul României se deplasează numai pentru a negocia eliberarea unor ostatici români aflați printre cei 133 de ostatici încă ținuți ca prizonieri de către organizația teroristă Hamas.

OFENSIVA ECONOMICĂ A LUI CIOLACU ÎN QATAR. De obicei, nu iese fum fără foc. Așa că și zvonul de care aminteam mai sus ar putea avea un sâmbure de adevăr. Dar, totuși, un comunicat mai amplu transmis de o agenție de presă ne vorbește despre faptul că prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, are în vedere să atragă investiții din statul Qatar, domnia sa declarând: „Avem în vedere proiecte de 15 miliarde de euro”.

Dezvoltarea în România a unor proiecte de investiții în valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda întrevederilor pe care prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și numeroasa delegație oficială le-au început încă de marți în cadrul vizitei de lucru în statul Qatar.

Vizita de lucru în statul Qatar are loc în perioada 16 aprilie – 17aprilie 2024. De asemenea, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, se va întâlni cu reprezentanți ai comunităților de români din Qatar.

„Statul Qatar este un partener comercial important al României în regiunea Golfului, iar atragerea de investiții în valoare de 15 miliarde de euro va contribui la consolidarea colaborării noastre economice și politice. Avem proiecte clare și mature pentru investitorii din Qatar. Poziția strategică, parcursul ascendent al economiei și oportunitățile oferite de fondurile europene sunt argumente ce susțin atractivitatea investițională a României”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

La Doha, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și delegația guvernamentală vor avea întrevederi tête-à-tête și în planul delegațiilor cu premierul statului Qatar și ministru al Afacerilor Externe. Împreună co omologul său din Qatar, prim-ministrul României va participa la ceremonia de semnare a unor documente bilaterale. Cei doi înalți oficiali vor susține declarații comune de presă.

CE MAI ESTE NOU ÎN ISRAEL? Și marți, pentru a treia oară de la atacul cu drone și rachete al Iranului asupra Israelului, a avut loc o ședință a Cabinetului de război condus de Benjamin Netanyahu. Oricum, ședința de marți nu avea nici ora de începere precizată, încât nu avem știre despre ce s-a decis.

În mod cert, ministrul de Externe al Israelului, Israel Katz, a declarat marți că lansează o „ofensivă diplomatică” împotriva Iranului, după atacurile fără precedent ale Republicii Islamice, primele de pe teritoriul statului Iran, asupra Israelului. Înaintea unei posibile și anunțate riposte a Israelului căreia numeroase cancelarii occidentale/străine i se opun, îndemnând la reținere. Cel puțin așa transmit AFP și DPA, citate de Agerpres.

Așa cum precizam și în motto, Israelul a început o puternică ofensivă diplomatică, cerând sprijinul comunității internaționale și înăsprirea sancțiunilor împotriva Statului Islamic Iran.

P.S. PETRE ROMAN ȘI GELU VOICAN VOICULESCU, URMĂRIȚI PENAL. Președintele Klaus Werner Iohannis a semnat cererile de urmărire penală a lui Petre Roman și a lui Gelu Voican Voiculescu! (Ion Predoșanu)