Ca la noi, la nimeni – România, măturată de ciclonul Ashley!

Motto: „Urmează o zi grea. România va fi măturată de ciclonul Ashley. Suntem într-o zi foarte specială pentru că România va fi măturată de acest ciclon Ashley.”

Mircea Fechet, ministrul Mediului

Cu riscul de a mă repeta, așa spunea duminică dimineață, ministrul Mediului, Mircea Fechet. El afirma că „nu cantitățile de precipitații sunt problema, ci timpul foarte scurt în care va ploua”. Tot ministrul Mediului afirma că „vine prăpădul: județul Galați a intrat, de duminică, sub avertizarea de Cod Roșu de ploi torențiale, iar 22 de județe se află sub cod galben. Situația a devenit critică la Galați”. S-a dispus „evacuarea preventivă a persoanelor care locuiesc pe albia râurilorn în zonele cu risc de inundații”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București: „Ploi torențiale și descărcări electrice, până marți dimineața”.

S-a izbutit o mobilizare generală pentru a faca față urgiei care se aștepta să vină peste România, la două săptămâni după prima inundație catastrofală din județele Galați și Vaslui.

AVERTIZĂRI ANM ÎNCĂ DE SÂMBĂTĂ. Fără a avea nici măcar vreun moment de respiro, lucrătorii ANM, în frunte cu directorul general Elena Mateescu, au emis Cod galben de ploi în 12 județe, încă de sâmbătă. Iar duminică s-a instituit cod portocaliu și cod galben în toată țara. Dacă pe Transalpina a plouat, iată că la Bâlea Lac a început să ningă duminică, iar dacă temperaturile se vor menține negative, la Bâlea Lac, nu este exclus să apară poleiul și înghețul.

ANM LANSEAZĂ NOI AVERTIZĂRI. În intervalul 29 septembrie, ora 8:00 – 20 septembrie, ora 20:00, în nordul și estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu ploi torențiale și abundente. În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50-70 l/mp și, izolat, peste 80 l/mp.

INVESTIȚII FARAONICE LA PALATUL COTROCENI. Și asta se întâmplă în ultimul an de mandat al lui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Culmea este că o față de masă a ajuns să coste – 11.000 de euro, iar un WC – 17.300 de euro! Dar și Senatul cheltuiește dezlănțuit, în așteptarea stăpânului. Iar Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al Noului partid Național Liberal, a anunțat retragerea proiectului de lege prin care președintele Klaus Werner Iohannis putea candida ca „independent” pe listele Noului PNL, pe prima poziție la senatori. După odiseea candidaturii, total nedorite de actualul locatar al Palatului Cotroceni, ne-am ales cu o hâră în cadrul coaliției de guvernare, o forță aspră cu acuze și de o parte și de alta, între liderii Noului PNL și cei ai PSD, dar mai ales cu o ceartă ce împiedică legile urgente aflate în dezbatere în Parlamentul României. Dintre care, cea mai importantă ar fi corectarea greșelii în urma căreia nevăzătorii au rămas cu pensii mai mici cu 40%, față de cât ar fi meritat.

IOHANNIS NU SE DOREȘTE SENATOR, CI PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI! Un român veritabil, ce nu ascunde faptul că a lucrat la „ochiul și timpanul”, devenit om de afaceri ce s-a stabilit în Costa Rica, Cornel Tăbăcaru pe numele domniei sale, ne-a lămurit: „Pe vremea când vă tot certați în țară dacă să candideze Klaus Iohannis la Senat sau nu, eu m-am aflat la New York și, din întâmplare, l-am auzit cu urechile mele cum se ruga de niște congresmeni să-l ajute să devină prim-ministrul României”. La care moderatoarea emisiunii „Ediție Specială”, de la Antena 3 CNN, l-a întrerupt: „Aveți dovezi?” Iar domnul Cornel Tăbăcaru, care vorbea prin telefon din statul Michigan (SUA), a zis: „Bineînțeles! V-am spus că am lucrat la „ochiul și timpanul”, știu cum se manevrează aparatele alea mici de înregistrat, așa că am probă audio!”

ION PREDOȘANU