Ca la noi, la nimeni – Recalcularea cu bucluc a peste un milion de pensii!

Motto: „Am reușit să finalizăm la timp, la termen, emiterea și transmiterea celor 470.000 de decizii (în București, n.m. I.P.) către Poșta Română. Începând cu luna septembrie a acestui an, aproximativ 390.000 de pensionari din municipiul București vor avea un motiv de bucurie pentru că pensia aflată în plată le va crește.” – Cristiana Dumitrescu, director executiv al CPMB

Am folosit o parte dintr-o declarație făcută, vineri, la o conferință de presă a doamnei director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

LA SATE, DECIZIILE NU AU AJUNS TOATE! Și am ales, după cum se vede, partea plină a paharului. În țară, situația este extrem de complicată iar deciziile cu pensiile recalculate nu au ajuns, cu siguranță, la destinatari. Pur și simplu pentru că sunt multe sate unde poștașii merg pe la casele oamenilor doar de câte două ori pe săptămână. În plus, și acolo unde deciziile cu pensiile recalculate oamenii au descoperit fie greșeli umane, fie greșeli grave ce țin de conceperea și de prevederile neconforme cu realitatea celor care au muncit din greu și acum sut victimele legii pensiilor recalculate.

RETUȘURI LA LEGEA PENSIILOR RECALCULATE. De astăzi, începe a doua sesiune a Parlamentului. Prioritară va fi repararea/retușarea Legii pensiilor recalculate și, bănuiesc, se vor introduce noi amendamente spre a schimba neajunsurile Legii pensiilor recalculate, în baza căreia s-au emis deciziile primite până acum de pensionari. De aceia care se plâng, pe bună dreptate, că au fost nedreptățiți. Fie că nu li s-au luat în considerare toți anii de contributivitate, fie că s-au desființat grupele de muncă și deci noile pensii au fost recalculate prost. Pentru că Legea recalculării pensiilor este, în sine, proastă. Plină de erori.

Minerii, siderurgiștii pensionari și persoanele cu dizabilități sut printre aceia care-au fost cei mai păgubiți. Astăzi, la Petroșani, se reunesc pensionarii care-au mai rămas în Valea Jiului și decid dacă vor veni să protesteze la București.

MARCEL CIOLACU A PROMIS O LEGE NOUĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI. Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, s-a văzut cu membrii Asociației Nevăzătorilor de la noi și s-a crucit și el când a aflat despre marile nedreptăți care li s-au făcut acestor oameni necăjiți. Oameni care s-au chinuit să muncească cot la cot cu oamenii obișnuiți, dar cărora acum li s-au diminuat pensiile, deși au ani de muncă și contributivitate, încât au ajuns mai mici decât ajutoarele sociale. Ei bine, și această lege pentru nevăzători se impune urgent croită, dezbătută, adoptată și, mai apoi, promulgată.

La fel cum și proiectul de lege depus de pretinsul Partid Național Liberal, în urmă cu vreo doi ani, și care prevedea eliminarea impozitului pe pensiile de până la 3.000 de lei, trebuie și el adoptat de Camera Deputaților. În prima formă, acest proiect de lege a trecut tacit de Senat și, mai apoi, s-a blocat la Camera Deputaților.

O veche vorbă populară spune că „unde nu-i cap, vai de picioare!” De unde se băteau cu pumnii-n piept, ba că legea pensiilor recalculate – care-ar trebui să elimine inechitățile – este clocită de pe vremea când ministrul Muncii era „eminența cenușie” Raluca Turcan, o știți, aceea care nici măcar câți ani are nu are habar. Ba că este creația Partidului Social Democrat.

Din păcate, în oricare variantă, atțât social-democrații, cât și liberalii mizau pe un câștig electoral cert la parlamentare și la alegerile prezidențiale. Și a ieșit exact pe dos! De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere.

ION PREDOȘANU

P.S. IOHANNIS, LA CHIȘINĂU, DE ZIUA LIMBII ROMÂNE! M-am bucurat că prin vizita la Chișinău a președintelui Klaus Iohannis a fost sărbătorită Ziua Limbii Române împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, inclusiv printr-o plimbare printre locuitorii Chișinăului, care scandau: „UNIRE! UNIRE!”! (Ion Predoșanu)