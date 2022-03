Ca la noi, la nimeni – Război îndelungat, secetă prelungită!

Motto: „Secetă, secetă,/ inexplicabilă secetă,/ ori poate pedepse/ pentru atâtea lacrimi/ și atâta sânge,/ ori poate pedepse/ pentru batjocorirea apei/ de către vâslași”

Adrian Păunescu, Din poemul Vreme de secetă

Luni, la început de săptămână cumplit de grea pentru Ucraina, s-au împlinit 33 de zile ale groaznicului război pornit fără niciun motiv de Armata Roșie a Țarului Putin, alintat și ca Micul Stalin. Pagubele sunt imense de ambele părți.

Ale Ucrainei sunt chiar enorme, fiindu-i distrusă o mare parte din infrastructură –orașele, aeroporturile, zeci de spitale, școli și grădinițe. De pierderile umane – militari, bătrâni, femei de toate vârstele și enorm de mulți copii – ce să mai vorbim!

Și Armata Roșie, invadatoare, a Federației Ruse are pierderi de peste 16.000 militari, printre care și 7(șapte!) generali. Plus avioane, elicoptere, tancuri, vehicule blindate și alte echipamente. Nu am mai dat numărul acestora, întrucât datele provin din surse ucrainene, rușii comunicând rar și, conform propagandei lor – capitol la care stau cel mai bine, ca pe vremea defunctei URSS! – evident, recunoscând cu greu, și așa, pierderi mult mai mici.

SOCOTELILE DE LA MOSCOVA… Visătorii strategi ai Armatei Roșii au crezut că vor cuceri Ucraina în maximum 48-72 de ore, dar iată că socotelile de la Moscova nu s-au potrivit deloc cu cele de la Kiev. Unde, cel botezat de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, ba „criminal de război”, ba „măcelar” avea impresia că-și va putea instala un guvern marionetă și un alt președinte, În locul lui Volodimir Zelenski, cel devenit Erou. Așa cum eroică este și armata Ucrainei, ce luptă vitejește, pentru a-și apăra patria și pământul strămoșesc, cu un inamic mult mai bine dotat cu armament, dar și neinstruit prea bine și prost întreținut.

DISTRUGĂTORUL PORTULUI MARIOUPOL, DISTRUS ȘI EL. Al șaptelea general din Armata Roșie a Federației Ruse, ucis de bravii militari ucraineni, are pe conștiință distrugerea completă a orașului port Mariupol, unde a ordonat să se tragă în civilii neînarmați. Iar Mariupol, ca orice oraș-port era multietnic. Cei mai mulți fiind ucrainenii, apoi rușii, turcii, tătarii și ce-or mai fi fost ei.

ORAȘUL-PORT MARIOUPOL, FĂRĂ LOCUITORI. Cert este că din vreo patru milioane de locuitori, majoritatea au luat drumul pribegiei și au fugit din fața ploii de bombe și rachete balistice. Luni, primarul orașului Mariupol a solicitat evacuarea completă a urbei.

El a declarat că aproximativ 160.000 de civili sunt blocați în oraș fără apă, fără mâncare, fără medicamente sau curent electric. Sărăcuții de ei, bătrâni și femei rămași fără măcar un adăpost deasupra capului, au supraviețuit în buncărele de la subsolurile clădirilor, topind zăpada și căutând cu înfrigurare apă de la conductele de canalizare. Și asta dacă mai găseau!

SECETA NE OMOARĂ! Unii zic că, dacă vom scăpa de război, am putea muri de foame! Și anul trecut a fost unul secetos, dar 2022 îl întrece. Nici măcar iarna care abia a trecut nu am avut poarte de precipitații. România nu are apă în sol, întrucât din toamna trecută au căzut doar o treime din precipitațiile de care pământul avea nevoie.

Sistemele de irigații sunt lăsate de izbeliște, de mai mulți ani. Ultimul ministru al Agriculturii care s-a preocupat de irigații și a prevăzut bani pentru reamenajarea acestora a fost social-democratul ing. Agronom Petre Daea.

Dar, după ce că nu avem apă în sol, nici culturi pe 6 milioane de hectare nu există. Acestea trebuie arate, însămânțate, fertilizate și lucrate. Oricum, dacă seceta va continua, banii investiți de fermieri ar putea fi pierduți în lipsa irigațiilor.

Ca și în lipsa îngrășămintelor chimice, întrucât liberalizarea prețurilor la gazul metan și la curentul electric au dus la închiderea producătorilor interni de îngrășăminte chimice – AZOMUREȘ și Slobozia.

În concluzie, războiul Rusiei în Ucraina și seceta prelungită sunt cele mai mari pericole ale României!

ION PREDOȘANU

P.S. RUSIA MIMEAZĂ NEGOCIERILE! Și în această săptămână, delegațiile Ucrainei și Rusiei continuă negocierile de pace, în Turcia. Fără nicio șansă, din moment ce nu s-a semnat un armistițiu de încetarea focului! (Ion Predoșanu)