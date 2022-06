Ca la noi, la nimeni – Putin generează foamete!

Motto: „Ignoranța ne costă mai mult decât educația”

Corneliu Vadin Tudor, Din Cele mai frumoase aforisme (2011)

Are și avea mare dreptate Tribunul, așa cum i se mai spunea marelui om politic și mare orator, poet și pamfletar Corneliu Vadin Tudor. Chiar așa, ignoranța la români ne costă imens și chiar cu mult mai mult decât educația. Îl știu pe fostul gazetar de la revista Lumea – dr. în economie Ilie Șerbănescu, ministru al Reformei într-un guvern postdecembrist și îi apreciez inclusiv opiniile politice.

Invitat de către o televiziune în cadrul unei dezbateri, fostul ministru dr. Ilie Șerbănescu s-a dovedit același critic acerb al situației în care se află acum țara noastră. Domnia sa susține că: „România este o colonie și joacă, așa cum o fac toate coloniile, în favoarea stăpânilor lor. Asta se întâmplă de zeci de ani și nu are legătură cu războiul. Încă dinainte de război, România făcea ce i se dicta de la Bruxelles.

Mai toți invitații, în același ton cu experții internaționali, sunt de acord cu faptul că vine FOAMETEA! Vom avea o presiune pe prețurile la alimente în toți anii viitori, mai zicea, marți, dr. Ilie Șerbănescu.

CRIZA ALIMENTARĂ, PERICOL REAL! Spuneam și în simpele note de luni că vom avea o vară secetoasă, în genere, dar la care se adaugă fenomenele extreme deloc favorabile recoltelor din acest an 2022, afectat și de efectele nedorite ale războiului de la graniță, dintre Rusia Țarului Putin și Ucraina.

Zilele acestea, jumătate din țară este lovită de ploi toirențiale, furtuni, vijelii și grindină. Sunt distruse drumuri și case, culturi vegetale, pomicole, horticultura, legumicultura, iar culturile de cereale – grâu și porumb – sunt compromise și mai mici decât se preconiza cu cel puțin 20%!

FOAMETEA, ARMA LUI PUTIN. Gravitatea urmărilor războiului pus la cale de Țarul Putin are efecte groaznice nu doar prin distrugerile infrastructurii Ucrainei, unde orașul port Mariupol este ras de pe fața pământului, urmând a fi atacate cu rachete sofisticate orașele Harkov și Rostov de Don. Rușii atacă orbește, fără a ținti numai obiective militare ucrainene, ci și școli, grădinițe și spitale.

Bombardând și blocând orașele port ale Ucrainei la Marea Azov și la Marea Neagră, criminala Armată Roșie le interzice ucrainenilor să exporte cele 22 de milioane de tone grâu din silozuri. Și, uite-așa se va instala foametea în țările Africii și în Orientul Mijlociu.

IOHANNIS, PE URMELE LUI PUTIN?! Mai zilele trecute, Preș. Klaus Werner Iohannis și-a exprimat dorința de a fi schimbată Constituția României pentru a mai prinde încă două mandate. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, în mod surprinzător, respinge ideea respinge ideea ca președintele Iohannis să mai poată avea mai mult de două mandate. „Exclus! Ce facem, mergem pe urmele lui Putin?!”

Oricum, și așa, GuWernerele lui Iohannis nu absorb fondurile europene, dar se împrumută cu dobânzi mari și pe termen scurt, ducând România spre un faliment sigur dacă s-ar mai continua, încă două mandate, cu politica actuală!

ION PREDOȘANU